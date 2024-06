Dos arrestats a Dénia per robar perfums, productes de cosmètica i roba per valor de 2.000 euros

La Policia Local de Dénia va detindre dissabte passat a la vesprada dos hòmens que havien comés diversos furts en diferents establiments comercials de la ciutat. Els hòmens, de nacionalitat espanyola, van ser detinguts en l'aparcament d'un dels establiments on havien actuat.

La veu d'alarma la va donar una empleada després d'observar que els hòmens havien entrat a la botiga en repetides ocasions, eixint amb productes amagats que no havien pagat. Després de recriminar-los els fets, va telefonar a la Policia Local mentres els lladres abandonaven el comerç en direcció a l'aparcament. La Policia Local va detindre els individus quan intentaven pujar al vehicle de lloguer en el qual viatjaven per a anar-se'n.

Articles recuperats per la Policia Local / Policía Local de Dénia

Articles robats

Els agents van procedir a inspeccionar l'interior del vehicle i van trobar diversos lots de cosmètics del comerç que acabaven d'abandonar, així com productes procedents d'altres establiments de Dénia per valor aproximat de 2.000 euros. Les mercaderies mancaven de tiquet de compra i tenien trencada la zona on es col·loca l'element de seguretat.

Els dos hòmens van ser detinguts i posats a disposició judicial.

