Els menors víctimes d'assetjaments per Internet i ciberdelictes es disparen

Les denúncies per delictes en Internet amb menors com a víctima continuen creixent. De fet, a la Comunitat Valenciana s'han registrat un 23 % més de denúncies per delictes a través de la xarxa que tenen com a víctima un xiquet o una xiqueta en els últims cinc anys, passant de 329 en 2018 a 407 en 2022, últim any amb xifres disponibles, segons el portal estadístic de criminalitat del Ministeri de l'Interior. A escala estatal, l'augment encara és major, amb un 43 % més de denúncies interposades per este motiu, passant de 2.737 en 2018 a 3.928 en 2022.

Així ho asseguren des de Save the Children després d'inaugurar les jornades "Violència contra la infància: el desafiament digital", unes trobades formatives que se celebren al Caixaforum València amb més de 400 professionals d'entitats que treballen amb la infància, vinculades al programa Caixa-proinfància de la Fundació la Caixa, i en les quals s'aborda la generació d'espais segurs per a xiquets, xiquetes i adolescents en l'entorn digital.

I és que, a més, hui el Consell de Ministres ha aprovat l'Avantprojecte de llei orgànica per a la protecció de les persones menors d'edat en els entorns digitals. "Esta és una oportunitat única per a fer d'Internet un lloc més segur per a xiquets, xiquetes i adolescents. No obstant això, són imprescindibles més recursos i un pressupost concorde a l'ambició d'esta llei perquè no quede en lletra morta", afirma Rodrigo Hernández, director de Save the Children a la Comunitat Valenciana.

L'organització recorda que els xiquets i les xiquetes comencen cada vegada abans a relacionar-se amb la xarxa, el seu primer contacte hui dia és als 7 anys, i és utilitzada pel 95,1 % dels xiquets i les xiquetes d'entre 10 i 15 anys, segons indica el seu informe "Violència Viral".

"Des de Save the Children som conscients que navegar per Internet implica riscos per a xiquets, xiquetes i adolescents, com pot ser un ús excessiu o inapropiat de les pantalles, que es produïsquen situacions de violència com ara abusos sexuals (en línia, grooming), ciberassetjament o sèxting sense consentiment. Per això, és imprescindible que posem tots els recursos necessaris al nostre abast per a convertir Internet en un espai el més segur possible per a la infància", assenyala Hernández.

Campanya #DretsSenseConnexió

Les jornades a València s'emmarquen també dins de la campanya #DretsSenseConnexió que Save the Children ha llançat per a conscienciar la societat que xiquets, xiquetes i adolescents també es desenvolupen en Internet, per la qual cosa este ha de ser un lloc segur per a ells, garantint que es complixen els seus drets.

Per a això, l'organització demana desplegar totes les mesures que arreplega la Llei orgànica de protecció a la infància i adolescència enfront de la violència (LOPIVI) per a proporcionar entorns segurs a la infància en l'entorn digital alhora que es garantix que es complixen tots els seus drets.

Així, Save the Children aposta per educar xiquets, xiquetes i adolescents en un ús responsable i segur d'Internet i les noves tecnologies. És imprescindible dotar-los de ferramentes perquè estiguen tan segurs com siga possible en l'entorn digital des de les famílies i l'escola, als quals els poders públics han d'atorgar les ferramentes i formacions necessàries.

Una altra mesura que Save the Children considera prioritària és la d'implementar mecanismes efectius per a previndre la violència i l'accés al contingut perjudicial en Internet. L'entorn digital ha de ser un entorn segur per a la infància i l'adolescència, per la qual cosa és necessària la col·laboració entre l'Administració i les plataformes d'Internet per a l'aplicació efectiva de l'edat mínima d'accés als servicis i continguts digitals i del consentiment per a compartir dades de caràcter personal, a través de mecanismes que siguen respectuosos amb els drets de la infància, protegisquen les seues dades i no els excloga de servicis als quals tinguen dret a accedir.

Finalment, és imprescindible per a l'organització implantar educació afectivosexual en igualtat de gènere i diversitat, reglada, des d'edats primerenques i adaptada a cada etapa educativa, perquè xiquets i xiquetes aprenguen des d'edats primerenques a tindre relacions més sanes i més igualitàries, també en un entorn digital.

