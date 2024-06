Un exèrcit d'1,3 milions de mosquits tigres estèrils per a posar fi a les plagues

Els Jardins de Vivers han incrementat hui la seua fauna amb una solta de mosquits tigres (Aedes albopictus) estèrils, "la primera d'un projecte que es desenvoluparà enguany a València per a reduir la població d'esta espècie animal transmissora de diferents malalties virals", segons informen fonts municipals. Esta iniciativa, impulsada per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca amb la col·laboració de l'Ajuntament de València a través de la Delegació de Sanitat i Consum, "es durà a terme amb una tècnica biològica que consistix a criar mascles de mosquit tigre (exclusivament mascles, que no piquen), esterilitzar-los i alliberar-los perquè s'aparien amb femelles silvestres i produïsquen ous inviables", expliquen els tècnics del servici. Concretament, "a partir d'este mes i fins a desembre, s'alliberaran 1,3 milions d'estos insectes, uns 45.000 a la setmana, durant unes 30 setmanes", matisen les mateixes fonts.

El regidor Gosálbez observa els mosquits abans de ser alliberats. / R.L.V. / Ayuntamiento de València

Gosálbez: "Estos mosquits no piquen"

El regidor de Sanitat i Consum José Vicente Gosálbez ha assistit a esta primera solta de mosquits que “pretén controlar la transmissió de malalties en zones verdes d'alta densitat poblacional”. “Es tracta –ha explicat– d'una mesura més per a frenar la plaga del mosquit tigre, que hem d'atallar abans que es donen casos autòctons de malalties com el Dengue o el Zica”. En este sentit, i davant la solta, el munícip ha recalcat que es tracta de “mosquits mascles que no piquen a la població, però que servixen de manera molt efectiva per a ajudar a erradicar el mosquit tigre, així com la seua propagació”. “És una acció de lluita directa contra el mosquit tigre. Estos mosquits que hui soltem i els milers que s'alliberaran durant les pròximes setmanes i mesos no piquen, per tant, com més se'n solten millor, més ajuda contra el mosquit tigre”, ha aclarit.

En este sentit, ha destacat l'elecció de l'emplaçament dels Jardins de Vivers. “És una zona idònia per a la solta d'estos mosquits estèrils perquè ajuda a la seua dispersió per tota la ciutat, ajudant a combatre el mosquit tigre”, ha afirmat.

El regidor aconsella protegir-se als viatgers a paisatges exòtics

José Vicente Gosálbez, que ha recordat que des de la Delegació de Sanitat es realitza control i seguiment de totes les alertes sanitàries en este camp, ha assegurat: “es pot constatar que els casos són importats de viatgers que han estat en determinats països”. Fins al moment eixos casos han sigut importats de països tropicals”. Per això, l'edil ha aprofitat l'ocasió per a recomanar “als qui viatgen a destinacions turístiques on s'han declarat este tipus de malalties que vagen amb compte i es protegisquen amb repel·lents antimosquits”.

En el primer alliberament del mosquit tigre infèrtil (TIE) a Vivers també ha participat el director general de producció agrícola i ramadera de la Conselleria d'Agricultura, Simón Martínez, que ha detallat que l'estratègia d'alliberament de mascles estèrils de mosquit tigre d'estos anys a la Comunitat Valenciana ha resultat “molt efectiva” en els anys 2019 i 2020, en els quals es van aconseguir reduccions en les poblacions de mosquit de més del 70 %. En condicions de major densitat poblacional de mosquit de partida (anys 2021-22), l'efectivitat dels tractaments va ser menys elevada (reduccions de fins al 60 %).

Durant enguany, la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca ha proposat posar en marxa este projecte en diferents zones verdes de municipis de la Comunitat Valenciana amb una alta densitat poblacional humana, entre les quals es troba València, “perquè les ciutats són els llocs de major risc en la transmissió de malalties per part del mosquit tigre degut a la major densitat d'habitants”.

Suscríbete para seguir leyendo