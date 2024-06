Un jutjat de València admet una demanda contra Ford per pactar preus de manera il·legal

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha celebrat este matí que el Jutjat del Mercantil número 4 de València haja admés a tràmit la demanda col·lectiva contra els fabricants de les marques Ford, Mitsubishi i BMW, segons indica l'associació en un comunicat de premsa. L'OCU explica que es tracta de la sexta de les accions que l'organització va començar a presentar el passat 19 d'octubre de 2023 contra els 21 fabricants de cotxes sancionats per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència pel pacte il·legal de preus.

El passat 29 d'abril, l'organització va presentar esta sexta demanda col·lectiva contra els fabricants de les marques Ford, Mitsubishi i BMW davant els jutjats mercantils de València, als quals reclama una indemnització per als consumidors afectats pel 'càrtel de cotxes'. L'organització pretén amb esta demanda una indemnització per a rescabalar els propietaris que van pagar un sobrepreu en la compra dels seus vehicles a causa "d'un pacte col·lusori" realitzat per estes marques.

Import reclamat

En concret, l'OCU, a la mercè d'una anàlisi pericial efectuada, sol·licita el 10,61 % del preu de compra, en concepte d'indemnització pel perjuí ocasionat als consumidors que van adquirir un vehicle per un import superior del qual haurien d'haver pagat en cas de no haver existit acords contraris a la competència.

A este import, explica, s'han d'afegir els interessos de demora des de l'adquisició del vehicle, la qual cosa equivaldrà per tant a una indemnització total d'entre un 14 % i un 17,5 % en funció de la data de compra. En la pràctica, això vol dir que els compradors d'un vehicle d'estes marques en unes certes dates són els beneficiaris d'esta acció, per ser els períodes acreditats en els quals els corresponents fabricants van participar en "el pacte il·legal".

Així, després d'examinar la demanda i concloure que complix amb els requisits formals i processals per a donar-li tràmit, el jutjat acorda traslladar-la a les marques demandades perquè preparen i presenten la seua contestació a la demanda en el termini de 20 dies hàbils, indica.

