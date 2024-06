La Mancomunitat de l'Horta Sud reunix el present i el futur de la pilota a Picanya

Torrent ha acollit la presentació de la V Trobada Mancomunitat de l'Horta Sud, que se celebrarà el dissabte dia 8 a partir de les 9.00 hores a Picanya, on es jugarà, durant tot el matí, a la modalitat de raspall als carrers Major i Sant Francesc.

Presentació de la V Trobada de Pilota. / M.H.S.

L'acte ha comptat amb la presència de José Cabanes, president de la Mancomunitat de l'Horta Sud; Josep Almenar, alcalde de Picanya; Santi Navarro, director esportiu de la Federació de Pilota Valenciana; Sergio Monleón, director de l'oficina de Caixa Popular de Torrent; Vicent Gil i Jordi Ávila, en representació del Club Pilota Valenciana Picanya, i Amparo Martí, jugadora professional de raspall i entrenadora.

"Fer créixer les nostres arrels"

Per a José Cabanes, "treballem dia a dia pels 20 municipis que formen la Mancomunitat i per a mantindre i fer créixer les nostres arrels. Dins de la nostra essència es troba la pilota valenciana, i per això volem fomentar-la. La pilota és un esport cada vegada més arrelat a la nostra comarca i amb major participació femenina".

Presentació a la Mancomunitat de l'Horta Sud de la Trobada de Pilota. / M.H.S.

Segons Josep Almenar, "és una oportunitat que puguem celebrar este acte de manera mancomunada. Estem en un procés de recuperació de la pilota i, en eixe sentit, ens agrada col·laborar i tindre l'oportunitat d'acollir esta edició".

Suscríbete para seguir leyendo