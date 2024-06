El pare del mort amb la seua família en l'incendi de Campanar es queixa davant el Síndic contra el jutge i bombers

El pare de l'home mort junt amb la seua dona i els seus dos fills -un menor de tres anys i un bebé de dies- en l'incendi del 22 de febrer en l'edifici del barri valencià de Campanar ha presentat una queixa davant el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana contra el jutge encarregat d'investigar el succés per la seua decisió d'arxivar-lo, el cos de bombers per aplicar el protocol que va fer tornar la seua família al pis quan es disposaven a deixar la vivenda i contra l'Ajuntament de València.

Així es desprén de la queixa remesa pel familiar dels quatre morts, a la qual ha tingut accés Europa Press, amb data 31 de maig, després que el Jutjat d'Instrucció número 9 de València decidira mantindre l'arxivament de la investigació per l'incendi que es va saldar amb 10 víctimes mortals i 138 vivendes destruïdes.

Enfront de la decisió judicial, que es va adoptar després que la Brigada de Policia comunicara que les primeres investigacions permetien descartar l'origen criminal o delictiu del foc, famílies afectades i la Fiscalia van recórrer i ara serà l'Audiència la que dictamine si el jutge deu o no seguir amb la instrucció. L'informe ampliatiu de la Policia Científica situa en un frigorífic el focus del foc en la cuina de la vivenda número 86 de l'octava planta, on en eixe moment no hi havia ningú.

Mentres es coneix la decisió de l'Audiència, este pare, sogre i avi ha decidit presentar una queixa davant el Síndic contra la resolució de sobreseïment del jutjat, ja que estima que no s'ha previst, entre molts altres assumptes, "la verdadera causa-efecte" de la defunció dels seus familiars "amb hores d'angoixa, i que ens seguix i seguirà tota la resta de les nostres vides", advertix.

El pare relata en l'escrit que va haver-hi diverses telefonades per la seua part fins al "comiat final" comunicat pel seu fill "telefònicament" -van estar en contacte mentres les flames devoraven l'edifici i ells estaven refugiats en un bany de la vivenda amb tovalloles-.

"Estaven eixint sense perill"

Referent a això, l'afectat assegura que la seua família va fer cas "en tot moment" a l'orde rebuda en les actuacions inicials de la primera dotació de bombers del Parc de Campanar, "que els va impedir l'eixida quan ja estaven eixint els quatre sense perill. Se'ls va dir que tornaren i que es tancaren en el bany amb tovalloles humides quan la seua vivenda estava situada a molta distància, en la part completament oposada a l'origen de l'incendi", lamenta.

"De fet -agrega- la totalitat dels veïns que no van obeir eixa orde van resultar il·lesos, fins i tot amb l'ajuda del conserge Julián, que va anar porta per porta perquè evacuaren l'edifici". I es pregunta: "Això era el protocol -el confinament-? Entenc que això seria aplicable quan és telefònicament i no se sap l'abast perquè no poden eixir. Però quan s'acudix presencialment a un edifici o vivenda, és correcte confinar-los? O és preferible evacuar i eixir a l'exterior?".

L'afectat acompanya la seua queixa amb les telefonades efectuades amb el seu fill en el moment de l'incendi en les quals s'observa com este els informa que es confinaran perquè li ho havia dit un bomber i "hem d'obeir", li assenyala, i continuen les comunicacions entre tots dos fins al moment final.

L'home mostra el seu desig que el Síndic llija el descrit en les telefonades i, si pot ser, "que tinguera la bondat de llegir-les el jutge encarregat de la instrucció". També demana als bombers que li donen una explicació sobre el protocol emprat en l'orde de tornar arrere per a confinar-se.

