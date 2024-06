San Emeterio deixa el València Basket després de nou temporades

Després de nou temporades en el València Basket, sis com a jugador i tres com a assistent tècnic, Fernando San Emeterio i el club taronja separen els seus camins. I el que era un secret a veus es va confirmar també hores després amb l'anunci del seu fitxatge com a director esportiu del Bàsquet Girona. El club presidit pel seu amic i excompany Marc Gasol ho va fer oficial ahir a la vesprada, il·lustrant l'anunci amb una emotiva imatge de l'homenatge que li van retre a Fontajau, d'on se'n va anar també amb honors malgrat haver jugat allí només dos temporades.

San Emeterio assumix este nou repte després d'una última etapa professional com a entrenador ajudant en el València Basket de Xavi Albert, Alex Mumbrú i Joan Peñarroya. La roda de premsa de presentació de Fernando San Emeterio serà al pavelló de Fontajau demà a partir de les 12.30, i encara que allí es donaran tots els detalls del seu nou projecte, ja se sap que formarà equip amb Jesús Escosa (General Manager) i amb Erick Moleiro (Scout).

Millor aler taronja

Una nova etapa en els despatxos per a qui fora una autèntica llegenda del València Basket, club amb el qual va guanyar tres títols (Lliga Endesa 2017, Supercopa Endesa 2017 i Eurocup 2019) i en el qual va ser triat com el millor aler en la història del club, tal com va quedar reflectit en l'enquesta que va organitzar SUPER en 2020 per a triar el millor quintet taronja, amb més de 3.000 vots per a la posició d'aler, en la qual va superar Aaron Swinson, Romain Sato, Johnny Rogers, Antoine Rigaudeau i Víctor Claver. En la seua retirada del bàsquet i coincidint amb la presència de la selecció espanyola a València, el club taronja també li va retre un emotiu homenatge a la Fonteta en juliol de 2021.

La figura del càntabre no serà coberta de moment en el València Basket, per la qual cosa l'staff tècnic de Pedro Martínez el completaran Xavi Albert i Juan Maroto, qui ja va ser ajudant de Pedro Martínez en la seua primera etapa, junt amb Carles Duran. El mateix Xavi Albert, a través de les seues xarxes socials, li va enviar un afectuós missatge de comiat. «Tots en peus, se'n va una llegenda del club després de 9 anys. Gràcies per tot Fer, una sort haver viscut enguany al teu costat. Pel següent repte!».

Com a jugador, San Emeterio va disputar els seus últims cursos com a jugador professional amb la samarreta taronja sent part indispensable en la consecució dels últims tres títols de l'equip masculí (Lliga Endesa 2017, Supercopa Endesa 2017 i Eurocup 2019), guanyant les dos últimes de les seues cinc medalles amb l'equip nacional d'Espanya com a jugador taronja i convertint-se en un dels millors de la història de l'entitat en partits disputats (octau amb 320) i en punts (octau amb 2.703).

El mateix dia que va anunciar la seua retirada de les pistes, el 2 de juliol de 2021, es va fer públic que San Emeterio s'integrava en el cos tècnic del nostre primer equip masculí com a ajudant.

«El València Basket vol agrair el treball, l'entrega i el respecte als valors de l'entitat que Fernando ha mostrat des de la seua arribada en 2015, identificant-se des del primer moment amb el projecte taronja i convertint-se en un dels nostres per sempre. Li desitgem molta sort per als seus nous reptes professionals i el millor en el seu futur, tant en l'àmbit laboral com en el personal».

