El Síndic exigix a Catalá "que deixe d'ocultar el pressupost" per a incorporar 207 nous policies

El regidor de Compromís a l'Ajuntament de València Ferran Puchades ha informat que el Síndic de Greuges "ha recomanat" al govern municipal contestar de manera "clara i congruent" a la pregunta de Compromís sobre el pressupost per a la incorporació de 207 nous agents de Policia Local. "Este nou toc d'atenció a l'alcaldessa María José Catalá es produïx després que el govern de PP i Vox evitara respondre sobre este assumpte", ha afegit el regidor valencianista. De fet, l'alt comissionat de les Corts considera que la regidora de Recursos Humans, Julia Climent (PP), "dona una contestació genèrica que evita pronunciar-se sobre totes i cada una de les qüestions concretes plantejades en les preguntes o que aborda altres diferents", la qual cosa "no és una autèntica resposta i no pot ser acceptada com a tal i impossibilita el control dels assumptes públics".

Puchades: "No tenen diners per als nous policies"

Per a Puchades esta reticència pot estar relacionada que no tinguen, de moment, cap assignació pressupostària per a la incorporació dels nous agents, assumpte “d'especial gravetat” per la situació d'increment de la criminalitat a València en els últims mesos. A més, segons Puchades, “comença a ser massa habitual les contestacions incongruents, buides de contingut i adornades amb valoracions subjectives que res tenen a veure amb la informació que se sol·licita i constituïxen una mostra de la voluntat d'opacitat i obscurantisme de la senyora Catalá i el seu govern, que dilata i amaga les informacions que es demanen”.

En este cas, per a Puchades, “és clara la voluntat d'amagar una informació tan senzilla com informar sobre quants diners té previst en el pressupost i que condicionen la definitiva incorporació dels 207 agents de la Policia Local que han superat l'últim procés selectiu, dels quals 107 van ser convocats per Joan Ribó i els altres 100 es van crear en l'últim pressupost”. Per a Puchades, “amaguen i allarguen la seua obligació de donar la informació per què senzillament no tenen diners suficients per a poder incorporar-los de manera immediata una vegada superen la fase de formació”. En este sentit, Puchades va acusar de falta de planificació el regidor delegat de la Policia Local Jesús Carbonell.

"L'anunci de Catalá són focs d'artifici"

Per a Puchades, “esta és una nova mostra que els anuncis fets per Catalá al llarg de 2023 que anava a incorporar de manera immediata nous agents de la Policia Local eren focs d'artifici, perquè la realitat és que ni ha posat els diners necessaris ni ha planificat les accions necessàries que haurien fet possible que estos 207 nous agents de la Policia Local pogueren haver-se incorporat per a l'estiu d'enguany”.

Finalment, el regidor de Compromís ha recordat que ara l'ajuntament "té un termini no superior a un mes per a respondre per escrit la pregunta formulada que esperem que complisca de manera fidedigna i sense embuts la informació que es va demanar".

