Ucraïna reivindica el seu primer atac amb armes occidentals en territori rus

Després de rebre permís dels seus principals aliats per a utilitzar l'armament que li envien dins de territori enemic, Ucraïna ha reivindicat el seu primer atac amb el material dels seus socis contra un objectiu militar situat dins de la Federació Russa.

“Un bonic incendi. És un (sistema antiaeri) S-300 rus. En territori rus”, ha escrit en el seu compte de Facebook la viceministra ucraïnesa per a la Reintegració dels Territoris Ocupats, Irina Vershchuk. El missatge va acompanyat d'una foto d'una unitat d'equipament militar cremant-se. “Primers dies després del permís per a utilitzar armes occidentals contra territori enemic”, ha agregat la viceministra.

Ucraïna ha rebut en les últimes setmanes dels seus principals aliats permís per a colpejar uns certs objectius militars dins de la Federació Russa. Des del principi de la guerra, els socis de Kíev li han prohibit atacar dins del territori rus per temor a les possibles represàlies de Moscou. Esta limitació no incloïa els territoris ucraïnesos ocupats per Rússia.

Este canvi de política sobre les condicions en què Ucraïna pot utilitzar l'armament que rep ha coincidit amb l'ofensiva llançada per Rússia a mitjan mes passat contra la regió ucraïnesa de Khàrkiv, fronterera amb la Federació Russa. Les forces russes van obrir allí un nou front després de travessar la frontera des del seu propi territori.

La penetració russa en eixa zona del nord-est d'Ucraïna va disparar la preocupació en les capitals occidentals i a Kíev, que va començar a reclamar amb creixent vehemència que li permeteren neutralitzar en origen amb les armes rebudes els atacs russos contra Khàrkiv colpejant concentracions de tropes, avions, sistemes de míssils i altres objectius russos.

El ministre d'Exteriors d'Ucraïna, Dmitró Kuleba, ha celebrat el permís rebut per a atacar determinades zones i objectius militars dins de Rússia, i ha explicat que Kíev continua treballant per a eliminar les restriccions que els seus aliats li continuen imposant sobre l'ús de les seues armes contra territori enemic.

