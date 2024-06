El 49é Concurs de Fideuà de Gandia, en marxa

El 49é Concurs de Fideuà de Gandia ha arrancat a l'Espai Baladre de la platja, on se celebra per primera vegada. Des del migdia i durant una hora, la trentena de participants han cuinat els plats que després valorarà el jurat expert per a decidir quina és la millor d'esta edició.

Malgrat ser un esdeveniment cada vegada més popular, una nodrida representació institucional també està present, entre ells el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha arribat acompanyat de la consellera de Turisme, Nuria Montes, i la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Els tres han sigut rebuts per l'alcalde, José Manuel Prieto. Com no podia ser d'una altra forma, el cap del Consell no ha dubtat a provar el plat més internacional de Gandia.

Mazón també ha saludat i conegut el jurat.

Entre els participants, com cada any, hi ha molts restaurants valencians, però també uns altres que han recorregut molts quilòmetres per a estar en este esdeveniment gastronòmic i que procedixen de ciutats com Fano i Bèrgam a Itàlia o de Mèxic. Encara que una mica més a prop, també han hagut de volar els integrants del restaurant Atlantis Gastro Arrocería, que arriben des de Santa Cruz de Tenerife.

A les 15 hores es donaran a conéixer els guanyadors del concurs que organitza l'Associació Fideuà de Gandia.

