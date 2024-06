Bernabé afirma que "fa mal veure" la imatge dels premiats en els Jaume I sense cap dona

Antonio, Francisco, Xavier, Sergio, Luis, Víctor i Jordi. Són els noms de pila dels guanyadors d'este any dels Premis Jaume I, els que acompanyen els cognoms Acín, Pérez, Trepat, Vicente-Serrano, Serrano, Armanani i Sunye, i entre els quals no hi ha cap dona, cosa que no ocorria des de 2013 i que, segons ha expressat la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, és una fotografia que li "fa mal" i "costa veure en este segle".

"Espere i vull pensar que la majoria de la ciutadania no se sent representada, sobretot dic la majoria perquè som --les dones-- el 52 % de la població, no se sent representada per una fotografia on no hi ha dones que representen el talent d'esta comunitat", ha indicat la representant de l'executiu central a la Comunitat Valenciana i també responsable d'Acció Institucional del PSPV.

Bernabé s'ha manifestat així després que els Premis Jaume I reconegueren este dimarts Antonio Acín Dal Maschio en la categoria d'Investigació Bàsica; Francisco Pérez García, en Economia; Xavier Trepat Guixer, en Investigació Biomèdica; Sergio M. Vicente-Serrano, en Protecció del Medi Ambient; Luis Serrano, en Noves Tecnologies; Victor Armanani, en Emprenedor, i Jordi Sunye en Investigació Clínica i Salut Pública.

Així, davant d'un elenc format exclusivament per homes, Bernabé ha afirmat que li "fa mal" i li "costa veure en este segle i l'any 2024" la fotografia dels premiats en els Jaume I "on no apareix cap dona, on la presència de les dones es relega a un altre pla". Així mateix, ha recordat que el 25 % de les candidatures als Jaume I eren de dones, mentres que els set premiats són hòmens, un fet que no ocorria des de 2013.

"A mi em fa mal veure una foto com la que estem veient, i sobretot em fa mal que esta comunitat experimente retrocessos en matèria d'igualtat d'una manera cada vegada més ràpida i cada vegada més cruel amb les dones", ha afegit.

