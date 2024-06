Cullera augmenta 15 punts l'ocupació turística de maig respecte de 2023

Cullera ha aconseguit una ocupació turística 15 punts superior a la de l'any 2023 durant tot el mes de maig. En concret, l'ocupació en hotels i aparthotels ha sigut superior a la mitjana situant-se en el 52 % i el 68 %, respectivament, superant amb escreix les dades de 2023.

A més, l'ocupació durant els caps de setmana de maig s'ha disparat fins a aconseguir el 68,42 %, destacant els hotels que han aconseguit una ocupació del 73 % i els aparthotels d'un 87 %.

Estos bons resultats reflectixen que Cullera, pas a pas, va complint el seu objectiu de desestacionalitzar l'activitat turística. Programar activitats per a tota la família, com la recreació del desembarcament del pirata Dragut l'últim cap de setmana de maig, va suposar una taxa d'ocupació per damunt de la mitjana del mes.

L'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha manifestat que ja és un fet que, «a més de per l'excel·lència de les seues platges, que han revalidat les seues 8 banderes blaves per la qualitat de les seues aigües, Cullera oferix experiències úniques relacionades amb la seua gastronomia, el seu patrimoni, el seu entorn natural o les seues tradicions, que la fan ser una destinació apta per a tots els públics durant els 365 dies de l'any».

"Les estadístiques són incontestables: estem desestacionalitzant les pernoctacions a Cullera" Débora Marí — Regidora de Turisme

Per la seua banda, la regidora de Turisme, Débora Marí, ha ressaltat que «les estadístiques són incontestables: estem desestacionalitzant les pernoctacions a Cullera, ampliant l'oferta cultural i generant atractius turístics durant tot l'any, i això repercutix positivament en la creació d'ocupació i en la generació de riquesa per al nostre municipi».

A més, ha afegit Marí, «per a nosaltres és fonamental anar de bracet del sector empresarial per a aconseguir que la nostra destinació cresca de manera responsable i sostenible, generant beneficis que repercutiran en tota la ciutadania».

S'espera un estiu excel·lent

Ara, Cullera afronta els mesos més intensos d'activitat turística. El mes de juny es va iniciar amb la celebració de les jornades gastronòmiques de Saborea España; del 13 al 16 de juny se celebrarà el Cullera Beach Pride, i el cap de setmana del 22 i 23 serà per a les danses tradicionals i la muixeranga.

L'estiu també és el moment dels grans festivals de música, del 19 al 21 de juliol, amb el Zevra, i del 7 a l'11 d'agost, el Medusa; a més del III Festival d'Òpera, que tindrà lloc els dies 2,4 i 6 d'agost.

