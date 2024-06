Un grup de treballadors de l'Agència Tributària es tanquen en el despatx de la directora general

Un grup de delegats sindicals d'UGT, SIAT, CSIF, CCOO i CIG s'han tancat en el despatx de la directora general de l'Agència Tributària, Soledad Fernández, davant la falta de resposta a les demandes de millores salarials i laborals per als treballadors.

Segons informen UGT i CSIF en dos comunicats, el conflicte declarat per UGT, SIAT, CSIF, CCOO i CIG seguix bloquejat per la falta d'iniciatives de la Direcció de l'Agència Tributària, ja que "en més de dos mesos de conflicte no hi ha hagut ni un sol avanç".

A més, UGT denuncia "l'abandó de funcions" del secretari d'Estat d'Hisenda i president de l'Agència Tributària, Jesús Gascón, que, "després de dos anys en el càrrec, seguix sense rebre els representants dels treballadors".

Els sindicats mobilitzats denuncien que l'Acord de carrera administrativa i professional seguix sense reactivar-se i el Conveni Col·lectiu denunciat en setembre de 2022 seguix sense ser negociat.

Així mateix, afigen que "els delegats territorials continuen extorsionant els treballadors perquè participen en el projecte d'informació i assistència fora de la seua jornada de treball", entre altres coses.

Recorden que este conflicte va estar precedit d'un altre declarat en setembre de 2022 i tancat en març de 2023, del qual va eixir un document d'acord que arreplegava compromisos de la directora general que han sigut "incomplits una vegada finalitzat el termini que havíem acordat les parts".

D'altra banda, apunten que l'Agència Tributària "continua perdent sentències que posen de manifest que actuen fora de llei".

