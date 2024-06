Márquez firma per l'equip oficial de Ducati

Ja és oficial. Marc Márquez serà pilot de l'equip Ducati Corse per a les dos pròximes temporades (2025 i 2026). Després d'anunciar que seria Jorge Martín el company de Pecco Bagnaia en l'equip oficial, finalment serà Márquez qui ocuparà el seient de l'escuderia italiana.

Les últimes hores en la graella de MotoGP han sigut frenètiques. Quan semblava que 'Martinator' era el triat per a pilotar la Ducati Oficial, Marc Márquez va dir davant la premsa que no acceptaria anar-se'n a un equip satèl·lit, ja fora el Gresini Racing Team, en el qual corre ara, o en el Prima Pramac de Jorge Martín, la qual cosa va provocar que l'escuderia italiana entrara en pànic i l'obligara a prendre una decisió molt difícil. Prescindir del preacord amb el pilot madrileny per a ascendir el huit vegades campió del món al seient de la Ducati.

