El ministre Puente es compromet amb el Corredor Mediterrani

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha garantit este dimecres que el corredor mediterrani és una infraestructura ferroviària "prioritària" i "vital" per al Govern espanyol, però ha demanat al mateix temps a ERC que mantinga el seu suport a l'executiu perquè este continue "marcant la diferència" respecte a altres governs en el desenvolupament del corredor.

Durant la inauguració a Barcelona del Saló Internacional de la Logística (SIL), el ministre ha respost així a les queixes de la consellera de Territori en funcions de la Generalitat, Esther Capella, sobre la "desídia" dels "diferents" governs espanyols en l'execució del corredor ferroviari mediterrani.

I és que Capella ha aprofitat la seua intervenció en la inauguració d'este certamen, que arranca hui, per a posar el corredor com a "exemple de mala gestió i de falta de determinació dels diferents governs de l'Estat".

Catalunya veu desídia

Segons la consellera, hi ha hagut "desídia" en l'execució d'esta infraestructura, així com "dèficit d'inversió i incompliment dels terminis previstos"

Capella ha recordat al ministre que ara mateix el desenvolupament d'eixe projecte estava "en les seues mans" i li ha demanat que complisca amb "les seues obligacions i amb els calendaris" previstos.

El ministre, que ja fa uns dies en el Congrés es va comprometre a complir amb els terminis previstos -l'any 2030 és la data màxima per a acabar el corredor-, ha arreplegat el guant llançat per la consellera i ha subratllat que esta infraestructura és "absolutament vital i prioritària" per a l'executiu.

Després d'escoltar les crítiques de la consellera sobre el corredor, Puente ha pres després la paraula i ha dit d'entrada a la consellera, usant el català: "Jo també t'estimo molt".

El ministre ha recordat que ja acumula sis o set visites a Catalunya des que exercix esta responsabilitat i que ja ha entaulat una certa relació de confiança amb els representants de la Generalitat, si bé ha subratllat a continuació: "No compartisc que eixa queixa (sobre l'execució del corredor) s'estenga al Govern del qual forme part".

El corredor mediterrani al 70 %

Tot seguit, el ministre ha reivindicat que el Govern espanyol ha destinat 6.500 milions a licitacions relacionades amb el corredor des de l'any 2018, i ha afegit que el Govern socialista es va trobar amb un corredor que, en la seua major part, "no tenia ni documentació de suport".

"El 70 % d'esta infraestructura està en execució o executada en estos moments, mentres que el 30 % restant" té tot disposat per a tramitar-se també, ha dit el ministre, que ha ressaltat que des de 2018 s'han posat en marxa més de 300 quilòmetres de corredor mediterrani.

Quant a la fase actual de les obres, ha dit que ara es treballa en la connexió sud, amb Almeria, i a desbloquejar el pas per la ciutat de València, per a garantir una connexió clau com és l'enllaç entre esta ciutat i Barcelona.

El ministre ha demanat en conseqüència "tranquil·litat i confiança" respecte a l'execució al complet del Corredor Mediterrani, i li ha dit a la consellera Capella, que és d'ERC: "Et demane que continueu fent costat al Govern espanyol perquè marque la diferència a Catalunya en tot el Corredor Mediterrani com ho ha fet en els últims sis anys".

Per la seua banda, la inauguració del SIL ha reunit també el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el líder del PSC a Catalunya, Salvador Illa, i el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, entre altres autoritats.

