Nebulossa crea el seu propi festival

Hi ha "Zorra" per a estona. Nebulossa, el duo d'Ondara, ho té més que clar. Malgrat el seu resultat en Eurovisió, on van aconseguir la 17a posició, el tema s'ha convertit en un "hit", que es postula, a més, com una de les cançons de l'estiu.

Per això, Mark Dasousa i Mary Bas han posat en marxa el Zorra Fest, un festival que se celebrarà el pròxim 22 de juny a la plaça de bous d'Ondara per a començar l'estiu al ritme de la millor música. En esta mateixa plaça, milers de veïns es van concentrar el passat 11 de maig per a fer costat al duo durant la gran final celebrada a Malmö.

No obstant això, els valencians no són els únics que formen part d'este cartell, ja que a ells se sumen altres participants del Benidorm Fest com Varry Brava, que va presentar "Raffaella"; Sofía Coll, amb "Here to stay", o el també valencià Almàcor, amb "Brillos Platino". Al costat d'ells també actuaran Sharonne, Vania Vainilla, les Pussy Drag Dolls, DJ Lauder i DJ Griego. Les entrades es poden adquirir en la pàgina web i oscil·len entre els 10 i 20 euros.

Any de premis

Nebulossa ha aconseguit que "Zorra" s'haja convertit en un himne d'apoderament i llibertat. A més, recentment, el grup ha rebut el Premi Revelació en la gala dels Fam Cultura Pop-Eye celebrada el passat 25 de maig al Palau de les Arts de València.

Durant la cerimònia, el duo va posar en peus a tot el públic amb la interpretació de "Zorra".

