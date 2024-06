Rocafort esborra també el mural alternatiu contra la censura

L'Ajuntament de Rocafort també ha decidit eliminar qualsevol rastre de l'acció ciutadana realitzada divendres passat, precisament per a protestar contra la censura del consistori, que va decidir esborrar un mural de carrer a favor de Palestina amb l'argument que l'autora no tenia cap permís per a realitzar-lo.

Ha sigut l'Associació de Veïns Antonio Machado de Rocafort la que ha denunciat este dimecres que "esta nit (o tal vegada prompte al matí) han retirat del mur, a consciència, tots els missatges de solidaritat a favor de Palestina i contra la censura. Han deixat les roselles", revelava el col·lectiu veïnal en les seues xarxes socials.

Tal com va publicar este diari, la il·lustradora valenciana Galeta María havia realitzat un mural en una de les parets del passeig de la Séquia de Rocafort. En la seua obra es podia llegir "Free Palestina", "Cease Fire Now" o "We are all against the genocidal state of Israel". Dimarts passat, l'ajuntament, governat per PP i Vox, va ordenar la seua eliminació.

Eixe mateix dia, l'alcalde, Gorka Gómez, en el torn de precs i preguntes, va asseverar en el ple municipal que "Ni de Palestina, ni de l'Afganistan, ni de gais. Qualsevol mural que es faça sense autorització i que tinga clarament connotacions polítiques s'eliminarà". També va assegurar que qualsevol missatge relacionat amb sexe o religió.

