Uns 800 radicals jueus irrompen a l'Esplanada de les Mesquites en el Dia de Jerusalem

Uns 800 extremistes jueus van irrompre este dimecres a l'Esplanada de les Mesquites a la Ciutat Vella de Jerusalem, amb banderes israelianes, càntics provocatius i amb una forta protecció policial amb motiu de la celebració del Dia de la Bandera o Dia de Jerusalem.

Fonts locals van confirmar a l'agència palestina Wafa que un dels rabins que formava part de la multitud va arribar al recinte de la mesquita d'Al Aqsa usant tefilín (una capseta amb rotllos de la Torà que els jueus usen per a resar) i acompanyat per l'exdiputat ultraconservador Moshe Feiglin.

Així mateix, alguns colons van fer rituals talmúdics en una de les portes principals que conduïxen al recinte, el tercer lloc més sagrat per a l'Islam, però també el més sagrat per als jueus.

No obstant això, en virtut de l'statu quo pactat en 1967 entre Israel i els països àrabs encapçalats per Jordània, el culte en el recinte queda reservat per als musulmans, mentres que els jueus només poden entrar-hi com a visitants i resen en el pròxim Mur dels Laments.

Amb motiu del Dia de la Bandera, més de 3.000 agents de la policia han sigut mobilitzats al Jerusalem est ocupat i s'han establit llocs de control militars en les carreteres principals.

En plena guerra

La policia israeliana va assegurar dimarts també en una roda de premsa que la marxa seguirà el seu "recorregut tradicional" i travessarà per la Porta de Damasc, principal entrada al barri musulmà de la Ciutat Vella de Jerusalem oriental, on molts palestins decidixen este dia tancar els seus negocis a fi d'evitar agressions.

Cada any durant la marxa es produïxen agressions contra veïns palestins i periodistes. Esta edició és especialment tibant per la guerra que Israel manté a Gaza des de fa ja quasi huit mesos. A més, s'espera que en la marxa participen polítics d'extrema dreta com Itamar Ben Gvir, al capdavant de la cartera de Seguretat Nacional, que controla els cossos de Policia. "Anirem a la Muntanya del Temple, hem de colpejar-los on és més important per a ells", va dir Ben Gvir dimarts.

El Dia de Jerusalem es va començar a celebrar en 1969, quan membres d'ideologia nacionalista i messiànica vinculats a l'escola d'estudi jueu del difunt rabí Abraham Isaac Kook van recórrer espontàniament la ruta que van fer les tropes israelianes en 1967 quan van ocupar la Ciutat Vella i la resta de Jerusalem Oriental, després de la guerra dels Sis Dies.

