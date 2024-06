Benaguasil rep una subvenció per a millorar la seguretat viària en entorns escolars

L'Ajuntament de Benaguasil ha rebut una subvenció de la Diputació de València, per import de 35.000 €, per a la sensorització d'un pas de vianants intel·ligent i un radar pedagògic dissuasiu.

L'actuació es durà a terme en una de les vies amb major trànsit rodat, el carrer Pedralba, amb l'objectiu de millorar la seguretat d'accés al centre educatiu Assumpció de vianants i conductors.

Esta ajuda s'emmarca dins del programa Reacciona 2023 dirigida a entorns escolars lliures de trànsit. L'edil de Seguretat, Rubén Araque, ha assenyalat que “des de l'Ajuntament continuem fent passos per a millorar la seguretat viària, sobretot en un dels punts que acumula més trànsit tant de vehicles com de vianants, per ser una ruta de pas d'escolars cap al seu col·legi”.

Suscríbete para seguir leyendo