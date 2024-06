"Chicago. El musical": Broadway arriba a València

L'espectador que del 4 al 14 de juliol assistisca a alguna de les representacions del musical Chicago al Palau de les Arts es traslladarà directament a Nova York. El musical que arriba fins a València és exactament la mateixa producció que durant 27 anys s'ha estat representant a Broadway.

Així ho va assegurar este dijous Víctor Conde, director resident de l'espectacle a Espanya, durant la presentació d'este musical en el teatre líric valencià. Amb ell van estar Jorge Culla, director general de les Arts, i Silvia Álvarez, protagonista del musical, que interpreta Roxy.

Conde va assegurar que «Chicago va revolucionar Broadway i Bob Fosse -el seu llibretista- va reinventar el llenguatge musical a un llenguatge més adult, amb una crítica a la societat occidental molt bèstia». Chicago, ambientada en els anys vint, narra la història de Roxy Hart, una dona que assassina el seu amant i que per a la seua defensa contracta un advocat que aconseguix fer-la una estrela mediàtica. «Este musical està més vigent que mai, parla del poder de la premsa, de les fake news, de les faules. És, potser, més contemporani que fa 10 anys», va afegir Conde. Per al director del musical a Espanya, «Chicago, que porta quasi 30 anys en escena, va més enllà de l'àmbit turístic, és un espill de la societat».

Una escena de "Chicago". / Levante-EMV

Conde va incidir en el fet que el musical que arriba a València el pròxim 4 de juliol és exactament la mateixa producció que es pot veure a Broadway, ja que l'equip de la posada en escena novaiorquesa ha revisat tots els detalls de l'espectacle a Espanya, que ve de la mà de Som Produce.

Per això, Silvia Álvarez va destacar les «altes exigències» de participar en este musical, ja que obliga els artistes a «dominar disciplines a un nivell molt alt». Amb més de 20 actors, i també cantants i ballarins, «Chicago és l'essència de Broadway», va dir Álvarez.

Una de les adaptacions més conegudes d'esta producció és la pel·lícula de 2002, dirigida per Rob Marshall, i que està protagonitzada per Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones i Richard Gere. Conde va assegurar que la cinta de Hollywood «és una anècdota, ja que el musical és anterior i, a més, són totalment diferents», va avançar. «El teatre juga amb la complicitat de l'espectador», va dir.

Juliol, el mes dels musicals

Per la seua banda, Jorge Culla va assegurar que des del Palau de les Arts «hem intentat establir» juliol com el mes dels musicals. El gerent del coliseu va recordar que l'estiu passat va estar a la seua sala principal un altre gran títol musical, "Cantando bajo la lluvia". Culla va assegurar que les Arts «no pot programar qualsevol musical», i que ja hi ha converses per a pròxims musicals l'estiu que ve.

