Demanen des de Sagunt "responsabilitat ambiental" en la nova Llei valenciana del litoral

La preservació de la biodiversitat i del patrimoni històric de la costa de Sagunt. Eixa és la principal preocupació del grup municipal de Compromís enfront de l'avantprojecte de la nova llei per al litoral valencià impulsat per la Generalitat, que s'ha traduït en la presentació d'al·legacions per part de la formació valencianista.

La seua regidora, Maria Josep Picó, apunta que "la normativa actual, com el Pla d’acció territorial de la infraestructura verda del litoral (Pativel), ja protegix la costa, que en el nostre cas són 13 quilòmetres que inclouen la Marjal dels Moros, el Grau Vell, les platges erosionades del nord o zones en litigi com el Dic de Menera, en el qual advoquem per la seua conservació com a zona verda i lliure d'urbanització".

Canvi climàtic

Entre les al·legacions de Compromís per Sagunt destaquen la necessitat que hi haja una "verdadera" coordinació entre les administracions implicades, així com "la falta de qualitat i rigor científic necessari en la redacció d'un document oficial de l'Administració pública valenciana. A més -afig Picó-, el text obvia una qüestió fonamental com és l'adaptació a l'efecte del canvi climàtic i les mesures necessàries per a la seua mitigació".

Des de Compromís també posen en valor el Pativel i la necessitat de la seua aplicació estricta, ja que, "a més de comptar amb avaluació ambiental i haver sigut ratificat pels tribunals, ja preveu usos i activitats econòmiques compatibles amb la protecció d'estos espais.

A l'hora de regular -insistix la regidora nacionalista-, cal tindre en compte el principi de no regressió ambiental sobre un àmbit que prèviament ha sigut avaluat. Per això, exigim al PP responsabilitat ambiental a l'hora de tractar estos temes tan sensibles per al nostre patrimoni natural".

Platges del nord

Entorn d'esta matèria, Picó no ha volgut deixar passar l'oportunitat de manifestar la seua preocupació enfront de l'anunci de l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, sobre l'existència d'un "suposat" projecte municipal per a evitar l'erosió de les platges del nord.

Platja del nord de Sagunt. / Daniel Tortajada

"Ara com ara es tracta d'un document elaborat per una consultora, a través d'un contracte menor, és a dir, és un projecte fantasma, sense l'aprovació de cap administració ni amb pressupost assignat", així que la regidora demana al govern municipal "més rigor i ètica a l'hora de plantejar iniciatives a la ciutadania".

Suscríbete para seguir leyendo