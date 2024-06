L'ajuntament prepara la seua pròpia festa de l'Orgull LGTBI per al 21 de juny

L'Ajuntament de València prepara una festa pròpia per a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. L'esdeveniment serà divendres que ve 21 de juny i tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament.

Per a això, la Regidoria d'Igualtat ha tret a concurs la gestió de la barra d'aigua, refrescos i begudes alcohòliques, que s'instal·larà a l'esplanada central de la plaça amb una superfície màxima de 150 metres quadrats –dins de les zones designades per la delegació de Rocío Gil–.

A més, segons consta en l'expedient municipal, l'empresa contractant tindrà autorització per a explotar les barres en horari de 20.30 a 24 hores, coincidint amb els actes lúdics i festius. El muntatge i desmuntatge de les instal·lacions haurà de fer-se fora d'este horari.

Un altre aspecte ressenyable en les bases té a veure amb el criteri únic, un cànon de 210 euros a l'alça amb diversos punts de desempat. Un d'estos privilegia les empreses o els professionals que estiguen adherits al protocol “Ací actuem” contra la violència sexual en espais d'oci i entreteniment de la ciutat de València. De moment és tot el que es pot dir de la festa enquadrada en una campanya municipal que la delegació d'Igualtat presentarà en acte públic.

Cal recordar que en els últims anys l'organització de la festa de l'Orgull LGTBI a València era a càrrec de Lambda i Avegal, no obstant això, les entitats del col·lectiu van trencar amb el consistori després de denunciar ingerències per part de la Generalitat i la institució que comanda Catalá. A més, en una cronologia de fets, Lambda va enlletgir que el consistori creara un comité per als Gai Games “a esquena dels col·lectius, que cancel·lara el servici Infosex i que no considerara el 15 o el 29 de juny per a la celebració de l'orgull, dates triades per les entitats.

L'ajuntament va proposar en el seu lloc el dissabte 22 de juny dins d'un programa d'activitats de tres dies, al·legant que els dies assenyalats per les associacions ja estaven reservats per a altres qüestions, i va assegurar que els col·lectius havien acceptat la data. En tot cas, la regidora Rocío Gil va dir posar-se a la disposició dels col·lectius amb l'objectiu de trobar una solució salomònica. No va ser el cas. Les entitats de la comunitat LGTBI sostenen que els governs de PP i Vox volen servir-se'n per a “blanquejar les retallades en drets del col·lectiu”.

La veritat és que este desacord no s'ha traduït en una retallada pressupostària, perquè el consistori manté la subvenció de 12.000 euros que Lambda ha estat rebent en anys anteriors. El pols és de portes cap a fora. Mentres les entitats LGTBI preparen una marxa reivindicativa sense festa per al divendres 28 de juny –i criden a boicotejar els Gai Games, dels quals també s'han desvinculat–, el consistori licita l'equipament de la seua pròpia celebració de la diversitat.

