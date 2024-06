La residència per a esportistes d'elit de la Petxina prepara reobertura

La Regidoria d'Esports ha iniciat les actuacions administratives necessàries per a estudiar la possibilitat de reobrir la residència d'esportistes situada al Complex Esportiu-Cultural Petxina, tancada des de 2020 i convertida en magatzem. La Fundació Esportiva Municipal va decidir en la passada legislatura tancar la residència per no trobar una empresa que assumira, després de la pandèmia, el servici, i davant els dubtes jurídics sobre la competència de l'ajuntament per a gestionar este tipus de dotació. Després de rebre una petició sobre este tema des de la Direcció General d'Esports de la Generalitat Valenciana, que té les competències en esport federat i de competició, el nou govern del PP i Vox estudiarà ara reobrir les instal·lacions amb 60 habitacions.

I és que València és ja la segona ciutat d'Espanya amb major nombre de centres de tecnificació esportiva, amb un total de cinc classificats oficialment pel Consell Superior d'Esports, on es desenvolupen 17 programes de tecnificació. En concret, es tracta del Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva de Frontenis al Poliesportiu Municipal Natzaret, el Centre de Tecnificació Esportiva Petxina al Complex Esportiu Municipal del mateix nom, el Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Judo al Poliesportiu Municipal de Benimaclet, el Centre Especialitzat d'Alt Rendiment de Ciclisme al Palau Velòdrom Lluis Puig i el Centre Especialitzat d'Alt Rendiment d'Hoquei Herba Tarongers Beteró Cheste.

Interior de la residència d'estudiants / AV

Estos programes permeten a esportistes d'alt nivell, i en alguns casos en desenvolupament, perfeccionar i tecnificar en diferents modalitats de natació, judo, halterofília, esgrima, atletisme, golbol, vela, ciclisme en pista i hoquei herba, en alguns casos també d'esport adaptat.

Davant la demanda sol·licitada per la Generalitat Valenciana, i esta realitat quant a nombre de programes de tecnificació, a més de la creixent activitat esportiva de la ciutat, la regidora d'Esports, Rocío Gil, ha posat en marxa els tràmits administratius per a explorar les fórmules legals possibles per a reobrir la instal·lació municipal i poder atendre les necessitats del món esportiu. Actualment, la residència, que disposa de 42 habitacions i 114 places, està tancada. Durant els seus últims anys d'activitat, registrava uns 17.000 usos anuals.

El PP va denunciar en la passada legislatura, quan estava en l'oposició, l'abandó de la que va ser residència d'esportistes d'elit. Ara busca fórmules legals per a reobrir-la.

Inaugurada fa dos dècades

La residència d'esportistes, inaugurada en 2003, es va utilitzar el març de 2020, en plena pandèmia del coronavirus, per a allotjar persones sense sostre. Uns mesos més tard, el juliol de 2020, el govern de Joan Ribó va acordar en junta de govern «desistir» per a buscar un nou concessionari per a la residència que ocupava les plantes tercera, quarta i quinta de l'edifici seu de la Fundació Municipal Esportiva.

Les 60 habitacions de la residència (amb quasi un centenar de places) tenien alta demanda i molt «trànsit» d'esportistes. En la residència, que va ser una exigència en el seu moment del Consell Superior d'Esports per a la posada en marxa del Centre de Tecnificació Esportiva, s'allotjaven esportistes d'alt nivell i també donava servici a esdeveniments esportius i cursos d'estiu com el Campus Internacional València Dansa que promou la Fundació Hortensia Herrero. Esportistes i altres usuaris han de costejar-se ara un hotel.

