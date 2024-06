Sánchez firma amb Biden i altres 15 líders internacionals un manifest per l'alto el foc a Gaza

Joe Biden, Pedro Sánchez, Rishi Sunak, Olaf Scholz, Emmanuel Macron i els líders d'altres 12 països han firmat un manifest conjunt demanant un alto el foc a Gaza. Segons un comunicat publicat per la Casa Blanca, els firmants estan "profundament preocupats pels ostatges retinguts per Hamàs a Gaza" i "secunden per complet els moviments destinats a aconseguir un alto el foc i l'alliberament dels ostatges que està ara sobre la taula i que va ser descrit pel president Biden el 31 de maig". En aquell pla es preveu una solució en tres fases destinada a aconseguir un alto el foc definitiu. En la primera, Hamàs alliberaria part dels ostatges i Israel detindria els seus atacs. Tel-Aviv encara no ha expressat públicament el seu suport al pla.

"No hi ha temps a perdre, demanem que Hamàs tanque este acord, que Israel està d'acord a portar avant", es llig en el comunicat de la Casa Blanca. "Creiem que este acord portarà a un alto el foc immediat i a la reconstrucció de Gaza amb garanties de seguretat per a israelians i palestins i oportunitats per a una pau més duradora i per a la solució de dos estats. En este moment decisiu, demanem als líders d'Israel i de Hamàs que facen els compromisos necessaris per a tancar este acord i alleujar les famílies dels ostatges i tots els que patixen a banda i banda este terrible conflicte, incloent-hi la població civil. És el moment que la guerra acabe i este acord és el punt de partida necessari".

Segons la Casa Blanca, el comunicat està firmat pels líders dels Estats Units, l'Argentina, Àustria, el Brasil, Bulgària, el Canadà, Colòmbia, Dinamarca, França, Alemanya, Polònia, Portugal, Romania, Sèrbia, Espanya, Tailàndia i el Regne Unit.

Fonts de Moncloa destaquen que la participació d'Espanya en esta declaració demostraria que les seues relacions amb els EUA no s'han vist afectades per les seues últimes decisions diplomàtiques, principalment el reconeixement de l'Estat de Palestina, però també la decisió anunciada este matí d'intervindre en el procediment de la Cort Internacional contra Israel per la situació a Gaza.

