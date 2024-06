La temporada d'estiu generarà més de 66.000 ocupacions a la Comunitat Valenciana

Després d'un inici d'any que està sent molt positiu per a l'ocupació a la Comunitat Valenciana, la pròxima campanya estiuenca es perfila també com un valor a l'alça per a la contractació, amb un creixement disparat en relació a 2023. En concret, segons destaquen les últimes dades donades a conéixer este matí per Randstad, en l'autonomia hi haurà 66.690 vacants de cara a este període estival, un 18,2 % més que fa un any. Este impuls, a més, serà el segon més important de tota Espanya, només superat per la millora de les firmes que s'espera a Cantàbria (19,7 %). A escala nacional es preveu que el nombre de contractacions arribe a les 600.000, augmentant en un 12,4 % respecte a 2023.

En el cas valencià, la major part dels contractes es donaran a la província de València. En concret, està previst que 36.590 firmes es donen en la mateixa (un augment del 22,4 % en relació a 2023), un balanç superior als d'Alacant (24.050 firmes que suposen una pujada del 13,1 %) i Castelló, que amb 9.050 vacants creix també un 19,1 % en relació a l'últim període estiuenc. Això col·locarà l'autonomia, en termes absoluts, com la quarta amb més vacants després d'Andalusia (110.375), Catalunya (97.060) i Madrid (70.500).

Ocupacions per sectors

Com recorda la firma, per a esta anàlisi s'ha tingut en compte "les dades dels sectors de comerç, transport, turisme, hostaleria i entreteniment, que són els que tradicionalment impulsen la incorporació de professionals durant este període". En este sentit, i encara que no s'especifiquen dades a escala autonòmica, l'informe de Randstad assenyala que dos de cada cinc contractes seran per a treballar en hotels (151.215) o restaurants (87.464), és a dir, dos dels entorns més vinculats al turisme.

Un cambrer portant els entrepans de l'esmorzar, a València. / Miguel ángel Montesinos

Malgrat això, el transport i la logística preveu ocupar el 38 % del total dels contractes amb 232.171 vacants, mentres que el comerç representarà un 17 % (106.329 contractes) i l'oci i entreteniment, quasi un 4 % (més de 22.250). Encara així, és este últim el que més creix en nombre de contractes, amb un 35 % més.

Com explica Ana Hervás, directora regional de la zona sud-Llevant de Treball Temporal de Randstad, "la previsió per a este estiu mostra una clara tendència positiva en el mercat laboral i reflectix la recuperació i el dinamisme de sectors clau com l'hostaleria, el comerç, el transport i la logística. Esta demanda no sols oferix oportunitats d'ocupació, sinó que també impulsa l'economia nacional".

