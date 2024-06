La UPV frena un ciberatac contra els servicis centrals de la universitat

La Universitat Politècnica de València (UPV) va informar este dijous sobre un ciberatac que va suposar la filtració de dades de persones que es van preinscriure en cursos de formació contínua. Malgrat tot, "gràcies a la ràpida i eficaç resposta de l'equip de ciberseguretat de la UPV, s'ha evitat un impacte major i no s'ha vist compromés, en cap moment, ni el sistema central de la universitat ni cap de les seues dades sensibles, tant de la institució com dels seus estudiants", ha assegurat la universitat en un comunicat. .

El passat cap de setmana la UPV va patir un atac informàtic que va suposar l'accés, per part dels atacants, d'una base de dades perifèrica i els sistemes de seguretat van limitar l'accés a la resta de sistemes informàtics.

L'àrea de ciberseguretat va poder identificar la base de dades afectada i "eliminar l'amenaça abans que poguera afectar la resta de sistemes". Fonts de la universitat expliquen que "en cap moment es va tindre accés ni es van poder filtrar dades com ara contrasenyes, credencials, telèfons, domicilis, comptes bancaris, qualificacions, dates, procedència, salut, ni cap altre tipus de dada personal sensible". Tot este episodi va ser comunicat a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, complint amb tots els requisits legals.

Estudiants d'Arquitectura a la Universitat Politècnica de València. / Germán Caballero

Context i prevenció

La UPV assegura que fa "diversos anys que treballa en la millora de la ciberdefensa dels seus sistemes informàtics. L'Àrea de Ciberseguretat va iniciar en 2021 un procés d'actualització contínua que preveu mesures per a millorar la seua seguretat informàtica, incloent-hi proves de seguretat en aplicacions crítiques, la contractació d'un Security Operation Center (SOC) junt amb altres universitats de la Comunitat Valenciana i la modernització de la infraestructura d'execució d'aplicacions", explica la universitat, que afronta diàriament nombrosos intents de ciberatacs.

En els últims set dies, es van bloquejar atacs de 7.158 adreces IP diferents i més de 450.000 atacs crítics gràcies a la detecció automatitzada i l'ús de firewalls d'última generació.

L'actual situació, que "preocupa en gran manera moltes institucions tant públiques com privades a Europa, obliga a continuar invertint en tecnologia avançada i millorant els procediments per a mantindre un entorn segur", expliquen. En paraules del rector, José E. Capilla, “estem compromesos amb la millora contínua en la conscienciació i formació en seguretat informàtica, tant per a usuaris com per a desenvolupadors.”

La UPV recorda a tota la comunitat universitària la importància de seguir les recomanacions de seguretat informàtica: estar atents a correus sospitosos, actualitzar contrasenyes regularment i reportar qualsevol activitat inusual. A més, remarquen que la col·laboració de tota la comunitat "és essencial per a mantindre la seguretat dels nostres sistemes".

