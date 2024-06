El València Basket juga amb pla A i B condicionats per l'Eurolliga

L'operació ‘renove’ en el primer equip masculí del València Basket està en marxa, amb diversos jugadors en la rampa d'eixida a l'espera que el club faça oficial el seu adeu. Però a pesar que ja hi ha un full de ruta marcat, encara hi ha diversos jugadors sobre els quals no s'ha pres una decisió definitiva, condicionada a les opcions que oferisca el mercat i, sobretot, a conéixer si l'any que ve es tornarà a jugar l'Eurolliga o no.

Així, ara mateix hi ha un pla A i un pla B en funció de la competició europea. En un escenari d'Eurocup, amb menys partits, viatges i exigència, Pedro Martínez tindria a la seua disposició una plantilla curta, entorn dels 12 jugadors. Si per contra, el València BC acaba repetint per tercer any seguit en l'Eurolliga, la plantilla seria més llarga i podria acostar-se als 15 jugadors.

Són segures les baixes de Jared Harper, Kevin Pangos i Alpha Kaba, tres dels cinc jugadors que acaben contracte -els altres dos són Justin Anderson i Víctor Claver-, però la intenció del club passa per executar també les opcions contractuals de tall en els casos de Kassius Robertson, Boubacar Touré i fins i tot Damien Inglis, ja que el francés no encaixa en les necessitats de Pedro Martínez per a l'estil de joc que vol implantar i més encara comptant ja en la plantilla amb un Jaime Pradilla que va renovar el mes de març passat fins a 2027. Més dubtes hi ha amb Brandon Davies i Nate Reuvers.

Encara que no hi ha una data fixa, en el València Basket esperen que l'Eurolliga es pronuncie a mitjan juny sobre les invitacions per a jugar la màxima competició europea, conscients que encara que en principi queden només quatre places per a cinc equips, alguns d'ells i fins i tot el París patixen problemes econòmics que fan que la seua presència no siga 100 % segura malgrat tindre dret com a campió de l'Eurocup.

La Virtus Bolonya té dubtes sobre el seu principal patrocinador per a la pròxima temporada, el projecte de l'ALBA Berlín no desperta garanties esportives malgrat tindre en principi altre any més firmat amb la competició i fins i tot el Maccabi Tel Aviv manté una posició complicada pel conflicte bèl·lic del seu país que l'obliga a jugar fora, amb la corresponent caiguda d'ingressos per entrades, encara que, si és el cas, sembla complicat que isca de l'Eurolliga, com sí que va passar amb els equips russos.

Amb Estrella Roja i Partizán de Belgrad també com a candidats, qualsevol baixa beneficiaria el València Basket i amb això marcaria un punt d'inflexió en la planificació de la plantilla.

