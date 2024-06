Un bloc turístic es menja part del pàrquing públic en altura del Cabanyal

El Cabanyal és un dels barris més afectats per la proliferació d'allotjaments turístics, que a poc a poc li guanyen terreny a l'espai històricament reservat als veïns, ja siga en forma de vivenda, comerç o sòl dotacional. L'últim capítol s'ha escrit en diverses fases i reforça esta tendència.

La futura construcció d'un bloc de huit apartaments turístics en la parcel·la situada en el número 41 del carrer Arquitecte Alfaro, cantonada amb Marià Cuber, entra en confrontació directa amb el desenvolupament marcat pel Pla especial del Cabanyal (PAC). El planejament del govern progressista i aprovat el 24 de maig de 2023 fixava en esta parcel·la un pàrquing públic en altura de 2.100 metres quadrats i 259 places.

Per a això el PAC concebia l'equipament en règim de complex immobiliari, això és, un edifici d'usos mixtos amb repartiment de costos. En la planta baixa aniria un negoci d'ús privatiu relacionat amb la gasolinera Galp adjacent, i en tres altures superiors els aparcaments destinats a pal·liar la manca de places per als veïns de la zona.

No obstant això, una empresa amb base a València va sol·licitar a principis d'abril de 2023 un informe urbanístic de compatibilitat per a alçar la planta d'allotjaments turístics en una de les tres pastilles de sòl contingudes en la parcel·la qualificada pel PAC com a complex immobiliari. L'ajuntament va emetre un primer informe desfavorable a finals de gener de 2024, però va resoldre a favor diversos dies després, el 8 de febrer. Finalment, va concedir la llicència d'obra el 14 del mateix mes.

Això significa que a on el Pla especial del Cabanyal –en tramitació durant anys– dibuixava 2.100 metres quadrats d'aparcaments, el nou escenari deixa 1.716 metres al pàrquing i 384 metres al bloc de baixos turístics. Els veïns perden provisionalment part d'una dotació clau en un barri amb problemes d'estacionament i el consistori haurà de buscar un altre terreny per a compensar esta desviació del planejament vigent.

La parcel·la en la qual anirà un pàrquing públic per als veïns del Cabanyal / Germán Caballero

Des de l'equip redactor del Pla especial confirmen que este ús turístic xoca amb el disseny previst per a la parcel·la completa d'Arquitecte Alfaro i lamenten que no se'ls avisara de la tramitació d'esta llicència en una franja de sòl. Això demostra, argumenten, que tindre separats els servicis de llicències i de planejament en compartiments estancs no és bona idea, perquè el segon va aprovar el PAC “a cegues” i donant validesa a un desenvolupament incompatible amb els aparcaments.

Preguntats per esta pèrdua de sòl dotacional en favor del negoci turístic, a l'ajuntament al·leguen que la petició de llicència es va realitzar abans de l'aprovació del PAC i que una vegada aprovat definitivament, si el Rialto, en un termini de dos mesos haguera revisat i resolt la petició de llicència, podria haver aplicat les restriccions del Pla especial per a apartaments turístics. Però les llicències sol·licitades abans del planejament es regien pel PGOU. “L'alcaldessa va prendre possessió el 18 de juny de 2023 i es va trobar un tap de 3.000 llicències. La revisió podria haver-se fet abans i una vegada aprovat el PAC aplicar-li la restricció”, assenyalen fonts municipals.

En la direcció contrària

Amb la restricció es referixen a la limitació del 10 % de vivendes d'ús turístic per illa en plantes baixes i primers pisos sempre que en la planta baixa hi haja una activitat comercial. El futur bloc d'apartaments té just enfront una residència d'estudiants i en el mateix carrer, a escassos 20 metres, les obres d'un aparthotel de 316 habitacions amb piscina. La saturació de la zona és imminent, però la llicència dels nous allotjaments que es menjaran part del pàrquing públic es va gestionar al marge d'esta consideració.

Per la seua banda, des de l'oposició desconfien de la tramitació d'una llicència que no va tindre en compte el Pla especial del Cabanyal en la seua fase d'estudi i que a més es va resoldre en l'actual mandat i en menys d'un any, cosa –assenyalen– infreqüent en la lògica dels temps urbanístics. Preocupa també la sobreexplotació turística i la pèrdua d'estacionament quan precisament el veïnat espera tot el contrari. I identifiquen un últim punt conflictiu en un fumeral industrial limítrof i protegit com a bé de rellevància local, el qual, segons el consistori, està fora d'actuació i mantindrà el seu nivell de protecció. El “complex immobiliari” final serà un totum revolutum de fumeral, gasolinera, pàrquing públic i huit apartaments adherits.

