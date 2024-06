Educació eximix 5.000 estudiants de pagar les taxes universitàries

La Conselleria d'Educació va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució que eximix 4.994 estudiants universitaris residents de la Comunitat Valenciana del pagament de taxes per a la realització dels seus estudis de grau i màster durant el curs 2023-2024.

Les persones beneficiàries d'estes beques són 4.439 estudiants, que cursen actualment algun grau oficial en les universitats públiques i privades valencianes o en els centres privats adscrits a universitats públiques, i 555, que estan realitzant el màster universitari en algun d'estos centres.

En este sentit, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subratllat l'aposta del Consell per l'educació pública "ajudant als estudiants que més recursos necessiten i donant suport al talent".

Les ajudes concedides als que estan cursant estudis en la universitat pública pretenen sufragar les taxes per servicis acadèmics, mentres que les beques per a aquelles persones que estudien en universitats privades tenen com a finalitat cofinançar els gastos de matrícula dels crèdits en els quals s'han matriculat.

Estudiants del Campus de Tarongers, a València, de camí a la universitat. / Francisco Calabuig

Grau i Màster

Respecte a les ajudes destinades a estudiants de grau universitari, la Direcció General d'Universitats ha resolt repartir-les entre 361 persones matriculades en la Universitat Miguel Hernández (UMH); 473 de la Jaume I (UJI); 1.025 de la Politècnica de València (UPV); 1.388 de la Universitat de València (UV), i 868 de la Universitat d'Alacant (UA).

Així mateix, esta llista la completen 6 estudiants de grau de la Universitat Internacional Valenciana (VIU); 65 de la Universitat Cardenal Herrera-CEU (UCH); 246 de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV), i 7 de la Universitat Europea de València (UEV).

Pel que fa a les ajudes per als estudis de màster, es distribuiran entre 66 estudiants de la Universitat Miguel Hernández; 38 de la Jaume I; 181 de la Politècnica; 123 de la Universitat de València; 49 de la d'Alacant; 24 de la Universitat Internacional; 19 del CEU, 33 de la Catòlica i 22 de la Universitat Europea.

Alumnat d'Aula Campus durant una classe. / ED

Més de 4 milions de pressupost

L'import destinat per la Generalitat a estes beques ascendix a 4.264.778,30 euros, dels quals 3.845.762,74 són per a estudiants d'universitats públiques i 419.015,56 per a alumnes de les universitats privades.

Segons la resolució publicada en el DOGV, l'import que rebran les universitats del sistema públic valencià queda establit de la manera següent: 1.282.297,11 euros per a la UV; 1.069.453,71 per a la UPV; 703.047,47 per a la UA; 411.300,99 per a l'UJI i 379.663,46 per a la UMH.

Quant a les universitats privades, la UEV rebrà 27.769,17 euros; la UCV, 272.539,31; la UCH, 76.468,80, i, finalment, la VIU, 42.238,28.

Per a la concessió de les beques s'han tingut en compte diferents criteris, com el rendiment acadèmic de l'últim curs o la renda familiar. En esta convocatòria els llindars de renda s'han augmentat un 6 % respecte al curs anterior per a considerar l'increment de l'IPC i garantir d'esta manera la igualtat d'oportunitats entre els jóvens de la Comunitat Valenciana.

Suscríbete para seguir leyendo