El primer premi del sorteig del dijous deixa 840.000 euros a Carlet

El sorteig del dijous de la Loteria Nacional ha repartit 840.000 euros a Carlet. L'Administració núm. 1 que regenten Alberto García i Teresa Asensi havia venut 28 dècims del número 00346 que, agraciat amb el primer premi, s'han traduït en 30.000 euros per dècim.

Es tracta del quint primer premi que repartix esta administració de loteries al llarg de la seua història.

Segons explica el titular de l'Administració, Alberto García, es tracta d'un número que oferix des de fa molts anys i que compta amb alguns abonats. Tots els dècims s'han repartit per finestreta.

El primer premi del sorteig del divendres 7 de juny també ha caigut a la localitat d'Alboraia, mentres que Cullera ha picat una part del segon premi, dotat amb 6.000 euros al dècim. Fonts de l'Administració de Loteries La Moreneta han explicat que es tracta del número que en els sortejos del dissabte juga la falla El Canet, mentres que en els sortejos del dijous únicament s'expedixen per màquina a demanda de clients, motiu pel qual no han pogut quantificar el nombre de dècims venuts. Amb tot, tant l'Administració de Carlet com la de Cullera han mostrat la seua alegria pels premis.

