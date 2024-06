TastArròs busca superar els 20.000 visitants amb activitats per a tots els gustos

La sèptima edició del TastArròs, organitzada per la Denominació d'Origen Arròs de València, ultima els seus preparatius per a acostar la cultura de l'arròs a tots els assistents al llarg d'este cap de setmana a través de les diferents activitats organitzades a la plaça de l'Ajuntament. L'organització preveu superar les xifres de l'anterior edició, que va comptar amb la presència de més de 20.000 persones durant el dissabte i el diumenge. Per a això, ha preparat una gran quantitat d'activitats dirigides a tots els públics.

Així, els presents podran gaudir durant estos dies dels plats d'arròs clàssics i d'avantguarda preparats per 52 establiments de tot el territori valencià per un preu de cinc euros. En esta edició, el nombre de restaurants supera la xifra de l'any anterior, que rondava els 40, la qual cosa demostra l'interés per este cereal. Cada un oferirà una àmplia varietat de plats d'arròs.

La xef Begoña Rodrigo (1 Estrella Michelin i 3 Sols Repsol) de La Salita serà l'ambaixadora d'esta cita culinària, que pretén acostar la riquesa cultural, gastronòmica i mediambiental de l'arròs. Ella mateixa s'encarrega de desenvolupar noves tècniques i conceptes per a construir el seu discurs entorn d'esta mena de cuina. Ella, junt amb la resta de participants, serà l'encarregada de defendre les característiques de les tres varietats (bomba, sénia i albufera).

Més enllà del plat

Encara que el gust és el sentit més utilitzat en este esdeveniment culinari, el públic també pot gaudir d'un programa extens d'activitats per a totes les edats. Durant les dos jornades, els més menuts podran gaudir del taller "Elabora el teu propi arròs", a través del qual podran descobrir el procés d'elaboració de l'arròs des que creix en el camp fins que arriba al plat.

En esta edició, els assistents també podran presenciar el sequer urbà. Una part de la plaça consistorial es convertirà en un gran sequer, en el qual s'assecaran 10.000 quilos d'este cereal amb l'ajuda d'animals i ferramentes tradicionals. El públic podrà participar d'esta activitat i demostrar les seues habilitats per a convertir-se en el "Llaurador més ràpid de l'Albufera". Tampoc faltaran les classes pràctiques i els showcookings en l'escenari TastArròs T’Ensenya. Els visitants podran veure com l'arròs integral —de color marró, amb una capa molt rica en midó i amb moltes vitamines— es convertix en arròs blanc, característic de la D.O., i la neteja i la molta del qual definixen la seua naturalesa i sabor.

Els pescadors del Port de Catarroja també seran protagonistes en esta edició, ja que portaran fins al cor de la ciutat algunes de les seues barques i aparells per a ensenyar els secrets del seu centenari ofici i les tècniques de pesca utilitzades al llac de l'Albufera.

Arrosser del futur

Una de les activitats més esperades edició rere edició és el concurs Arrosser del Futur. Durant el diumenge, un total de huit cuiners procedents de diferents punts d'Espanya lluitaran per alçar-se amb este títol. Tots ells tenen menys de 40 anys i hauran de cuinar en directe una recepta d'arròs de la seua elecció, amb l'única condició d'emprar alguna de les varietats de la D.O. Arròs de València. El jurat estarà compost per alguns dels millors professionals del periodisme gastronòmic i presidit per Cuchita Lluch. Ells avaluaran la textura (punt de cocció), el sabor, la creativitat, l'originalitat i la presentació de la recepta de cada aspirant. L'any passat la victòria va recaure en Carlos Griffo (Calisto i Quinqué, Madrid) gràcies a la seua recepta d'arròs de colomí amb trompetes de la mort i salsa de mistela amb taronja sanguina.

