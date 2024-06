Triplet ‘taronja’ en la llista de Scariolo per al Preolímpic

Comença el compte arrere per al Preolímpic de Bàsquet que se celebrarà del 2 al 7 de juliol a València. El seleccionador nacional, Sergio Scariolo, va anunciar ahir la llista de convocats per a la preparació del decisiu torneig que se celebrarà al Pavelló de la Font de Sant Lluís i en el qual Espanya es jugarà la seua presència en els Jocs Olímpics de París. En la llista de 22 convocats destaca la presència de tres jugadors del València Basket: Jaime Pradilla, Xabi López-Arostegui i Josep Puerto, mentres que en esta ocasió Scariolo no ha comptat amb el capità taronja, Víctor Claver, un altre dels habituals en l'equip nacional.

Xabi López-Arostegui. | FEB / pilar lópez. valència

Una de les grans novetats és Josep Puerto. El jugador valencià ja va ser convocat amb l'absoluta en la concentració per a les finestres de febrer de 2022, però el conflicte a Ucraïna va impedir que es disputara el segon dels dos partits programats davant esta selecció i no va poder debutar oficialment amb l'equip nacional.

Josep Puerto. | FEB / pilar lópez. valència

Xabi López-Arostegui va jugar el seu primer gran torneig amb la selecció espanyola en els Jocs de Tòquio, i es va penjar la medalla d'or en l'Eurobasket del 2022. Jaime Pradilla va jugar el seu primer gran torneig amb l'equip nacional en l'Europeu de fa dos estius col·laborant en el títol de la Selecció i ja ha defés la samarreta nacional en 25 ocasions.

De moment, la llista de 22 seleccionats té per objecte els partits de preparació previs al Preolímpic. Serà ja a València, durant la concentració prèvia, quan Scariolo done a conéixer la llista definitiva de 12 jugadors que disputarà el Preolímpic i que, en cas de classificar-se, anirien a París.

La llista està encapçalada pel capità, Rudy Fernández, i destaca l'absència de Ricky Rubio i el retorn de Lorenzo Brown, que torna al grup després de la seua obligada absència per lesió en la passada Copa del Món de 2023. Scariolo ha apostat per experiència i joventut.

Concentració el dilluns 10

Els primers 15 jugadors disponibles, entre els quals es troben els 3 jugadors del València Basket, realitzaran una fase inicial de concentració a Màlaga, que comença este pròxim dilluns 10 de juny. Mentres que Rudy Fernández, Sergio Llull, Alberto Abalde, Juancho Hernangómez, Lorenzo Brown, Santi Aldama i Usman Garuba s'uniran al grup, de manera progressiva, a partir del 17 de juny a Madrid, una vegada concloga la temporada de clubs i finalitzen els seus compromisos professionals.

Abans del Preolímpic de València, Espanya té programats dos amistosos, contra Itàlia a Madrid (25 de juny) i contra República Dominicana a Alacant (28 de juliol, al pavelló Pedro Ferrándiz).

Scariolo va apel·lar al suport de l'afició en el Preolímpic de València: «Juguem a casa amb el desafiament de ser una pressió afegida, però estic convençut que l'afició de València ens ajudarà en els moments difícils. La nostra tasca serà la de tornar a crear eixe clima a escala col·lectiva perquè siguem capaços de maximitzar les seues fortaleses i minimitzar les debilitats. Intentarem anar al màxim, donar tot el que tenim per a aconseguir estar a París».

