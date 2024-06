El I Trofeu Ajuntament de Daimús reunirà 175 ciclistes

El barri marítim dels Pedregals acull este diumenge dia 9 de juny la primera edició del Trofeu Ajuntament de Daimús d'Escoles de Ciclisme. Es tracta d'una competició supervisada per la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana.

Amb l'organització del Club Ciclista Escapada i el consistori de la localitat, es tracta d'una reunió d'àmbit provincial d'escoles de ciclisme en la qual participaran 175 corredors i corredores de les categories promesa, principiant, aleví i infantil.

La jornada arrancarà a les 09.30 hores, encara que de 8 a 9 s'entregaran els dorsals als i les participants al Centre Social dels Pedregals.

Primer es disputarà la prova d'habilitat (gimcana) i després s'aniran succeint les carreres de velocitat per categories amb les classificacions dividides per edats (any de naixement), tant en xiques com en xics.

Al final de la competició s'entregaran medalles i bosses d'esmorzar a tots els participants i, finalment, trofeus als millors classificats.

