Zelenski, davant l'Assemblea Nacional Francesa: "Per a la pau justa cal més"

Després de ser un dels grans protagonistes del 80é aniversari del Desembarcament de Normandia, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, s'ha dirigit este divendres a l'Assemblea Nacional Francesa per a agrair el suport de França, encara que ha avisat que per a "la pau justa cal més".

Amb honors, catifa roja i un llarg aplaudiment, el president ucraïnés ha arribat a un hemicicle parcialment buit amb l'absència de gran part de la bancada de La França Insubmisa i l'extrema dreta, encara que amb la presència de Marine Le Pen. El grup Renaissance ho ha recriminat als dos bàndols: "Com no sentir vergonya davant estes imatges?", referint-se al buit en l'hemicicle.

Comment ne pas ressentir de la HONTE devant ces images des bancs de l’Assemblée nationale clairsemés à gauche et à droite devant Volodymyr Zelensky.



Quelle image humiliante de notre pays.

Quelle indécence devant ces enjeux cruciaux.



Poutine rigole. pic.twitter.com/DaLegF6VB5 — Renaissance (@Renaissance) June 7, 2024

Una Assemblea Nacional dividida davant la qüestió de fins quan ha de mantindre's el suport incondicional al país eslau. "Sabem que no estareu ací per a l'eternitat, i que hi ha dos sentiments: un d'elecció i un altre de deure. D'obtindre la llibertat", ha assenyalat Zelenski.

Per a alguns partits, com La França Insubmisa, existix un risc que el país es convertisca en còmplice d'Ucraïna i acabe en una posició complicada de no retorn. Fins ara, l'enviament d'armes formava part del suport indiscutible a Ucraïna, però l'anunci d'este dijous del president francés sobre l'enviament de més material militar, incloent-hi el model de caces Mirage 2000-5, eleva el nivell de compromís entre els dos països. És la primera vegada que un aliat de Kíev decidix enviar este nou model de caces, més potents.

"Impedir que Putin guanye la guerra és el que hauria d'unir-nos a tots. Però estic molt preocupat pels comentaris que acaba de fer el president ucraïnés", ha declarat el diputat comunista Fabien Roussel després del discurs de Zelenski. "Tots vam dir després de la Segona Guerra Mundial: mai més. No obstant això, hui les solucions polítiques i diplomàtiques s'estan allunyant", ha afegit. Pel costat de La França Insubmisa, el diputat Arnaud Le Gall ha lamentat la falta de debat sobre el compromís de París amb Kíev: "França és un dels països més compromesos amb la possibilitat d'enfrontar-se directament a Rússia, una potència nuclear (…). Tot això mereix un verdader debat”.

Després de l'anunci de Macron sobre el nou enviament d'armament, Rússia ha reaccionat afirmant que França està "llesta per a participar directament en el conflicte".

Cimera per la pau

"M'agradaria donar-li les gràcies al president Macron per no deixar Europa sense líder, ni Ucraïna sense França en un moment decisiu", ha subratllat durant el seu discurs Zelenski, que també ha arremés contra el seu enemic. "La Rússia de Putin és el contrari a la llibertat, la igualtat i la fraternitat de França", ha manifestat, al mateix temps que ha destacat que "Europa ja no és un continent en pau", perquè 80 anys després del Desembarcament de Normandia, Moscou ha portat de retorn "el nazisme".

Després del discurs en l'Assemblea Nacional, Zelenski té previst reunir-se amb el ministre de Defensa i a la vesprada un nou partit amb Emmanuel Macron al Palau de l'Elisi per a continuar discutint la situació sobre el terreny, així com les necessitats d'Ucraïna, en el marc de l'acord bilateral de seguretat entre els dos països. És la quarta vegada que el president ucraïnés visita França i es reunix amb el seu homòleg, encara que les converses han sigut constants.

"Per a Ucraïna, el nostre Dia D serà la setmana que ve", ha subratllat Zelenski en al·lusió a la cimera que prepara Suïssa la setmana pròxima (15 i 15 de juny) per a reunir suports internacionals per a Kíev.

Suscríbete para seguir leyendo