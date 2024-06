Burjassot obri les seues piscines municipals d'estiu

L'Ajuntament de Burjassot es troba ultimant els treballs de condicionament de les piscines municipals d'estiu, situades al Poliesportiu, per a la seua ja imminent obertura al públic. Serà este pròxim dijous, dia 13. L'horari general, de dimarts a diumenge, és d'11.30 a 19.00 hores; en el cas dels dissabtes, diumenges i festius dels mesos de juliol i agost, obrirà de 10.30 a 20 hores.

El preu de “l'entrada normal” per a gaudir del bany, durant tot el dia, és de 2,30 euros. Per a horari únicament matutí –des de l'obertura fins a les 15 hores– o vespertí –des de les 15.30 hores fins al tancament–, és d'1,60 euros. En el cas de les “entrades amb preu reduït”, aquelles destinades a persones menors de 14 anys i majors de 60, s'abonarà 1,70 euros per a tot el dia i 1,20 euros en horari de matí o de vesprada. Totes estes quanties inclouen la reserva d'una parcel·la de terreny al costat de la piscina.

Reserva de parcel·les

Els usuaris podran tramitar la reserva de parcel·les a través de la pàgina web de l'ajuntament “seleccionant la parcel·la a ocupar i indicant el nombre de persones que la utilitzaran”. Les parcel·les “podran fer-se efectives com a màxim amb dos dies d'antelació i el pagament es realitzarà per Internet en el mateix moment de realitzar-les”. En el cas que un usuari no dispose de dispositius electrònics per a cursar la reserva de parcel·les, “podrà fer-ho presencialment en la piscina d'estiu, en l'horari habitual d'obertura, amb l'ajuda del personal responsable”.

Una de les piscines municipals d'estiu ja preparada per al seu ús. / V.R.S.

Una vegada realitzats els tràmits necessaris, per a l'accés a les instal·lacions l'usuari “haurà de presentar DNI, NIE o permís de conduir”.

