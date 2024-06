L'EMT reforça línies i canvia itineraris per a arribar a les platges

L'Empresa Municipal de Transports (EMT) València ha activat l'operació estiu amb una oferta de més d'11,5 milions de places en els autobusos municipals i un total de 12 línies millorades i reforçades, i fins i tot amb canvis d'itinerari per a millorar la mobilitat pública de la ciutadania cap a les platges valencianes.

A partir del pròxim dissabte, 15 de juny, s'activen els reforços en les línies 18, 19, 23, 24, 25, 31, 32, 92, 93, 95, 98 i 99. Algunes d'estes, que habitualment no arriben fins a les platges, modifiquen el seu itinerari per a aconseguir el major nombre de places de la història cap al litoral valencià.

És el cas de la línia 18, que en lloc de finalitzar el recorregut en les universitats, prolonga la seua ruta fins al passeig marítim. Per la seua banda, la 24 entra des de dissabte que ve a la platja del Saler. La 92, en el seu pas pel Marítim, s'acosta a tot el litoral durant el seu itinerari. La línia 95 ja no finalitzarà el recorregut a la Marina, sinó que arribarà fins a la platja del Cabanyal, i la 98 entrarà diàriament a les platges, en lloc de només el cap de setmana com fins ara.

En total, EMT València oferix 11.520.300 places per a viatjar fins a les platges valencianes.

El president d'EMT i regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha destacat que des del Servici Mobilitat «treballem per a oferir a la ciutadania la millor EMT possible, amb tots els reforços posats a disposició perquè els nostres veïns i veïnes i visitants puguen desplaçar-se còmodament en transport públic cap a eixos grans tresors que són les nostres platges de la forma més eficaç, fiable i ràpida possible».

Amb l'operació estiu planificada per l'Empresa Municipal de Transports, serà possible arribar a totes les platges valencianes com el Cabanyal i la Malva-rosa amb les línies 18, 19, 32, 92, 93, 95, 98 i 99. Amb la línia 31, que des de Nadal enllaça directament l'estació Joaquín Sorolla Adif amb el litoral, es pot circular fins a les platges de la Malva-rosa i la Patacona. La línia 23 arriba fins a la platja de Pinedo igual que les línies 24 i 25. Estes dos últimes línies també circulen fins a les platges del Saler i el Perellonet / el Perelló, respectivament.

Els reforços i els canvis d'itinerari en les línies d'EMT cap a les platges es prolongaran fins a l'1 de setembre. Tota la informació pot consultar-se a partir del dilluns en les marquesines de l'Empresa Municipal de Transports, en el Canal EMTV, a bord dels autobusos, en la pàgina web, en l'aplicació oficial d'EMT, a través de Twitter i Facebook i, per descomptat, en l'Oficina d'Atenció al Client (963158515).

Huit platges

València compta amb 19 quilòmetres de litoral repartits en huit platges, dos urbanes, les de la Malva-rosa i el Cabanyal, i sis situades entre les pedanies de Pinedo, el Saler i el Perellonet. Set d'estes huit platges tenen enguany bandera blava. L'única que no la té és la de Pinedo per la presència de la platja canina, però sempre ha tingut eixe guardó i la qualitat de les seues aigües i els seus arenals continua intacta.

L'Ajuntament ja ha muntat tot el dispositiu de socorristes i sanitari perquè la temporada transcórrega amb normalitat almenys fins al 15 de setembre, quan oficialment acaba la temporada de bany.

I les línies de transport públic són essencials per a traslladar als ciutadans fins al litoral. D'ací la importància del reforç en les línies de l'EMT, que són una de les fórmules més utilitzades pels residents de València i els turistes.

