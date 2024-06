Les borses europees acullen amb retallades l'auge de l'extrema dreta després de les eleccions

Els resultats de les eleccions europees s'han notat amb força este dilluns en les borses del continent. Els principals índexs borsaris de la Unió Europea han iniciat la sessió en roig per l'auge dels partits d'extrema dreta. França s'emporta el major impacte en cedir un 1,7 % en l'obertura després que el partit de Marine Le Pen guanyara amb àmplia majoria al país amb el doble de vots que el partit d'Emmanuel Macron. Altres països, com Itàlia, cauen un 1,3 % després d'afermar-se el partit de Giorgia Meloni. L'Ibex 35, per la seua banda, perdia a primera hora un 0,6 % fins als 11.339 punts. El DAX 30 alemany descendix també un 0,6 %, mentres que l'Euro STOXX 50 cau un 1,13 %.

En el cas espanyol, el principal índex borsari ha iniciat la jornada amb tots els valors en roig, si bé algunes companyies, com Enagás i Repsol, batallen per quedar-se en la cota verda. Aena (-1,95 %), Unicaja (-1,75 %) i Solaria (-1,47 %) lideren les pèrdues. "Les caigudes es deuen en general a les eleccions europees i no a notícies particulars. En el cas d'Aena, també pot deure's a una pujada de tarifes en 2025 molt lleugera en comparació amb la de 2024", apunten els analistes d'XTB. En el francés CAC 40, són els bancs els que s'emporten els majors descensos, amb Societé Générale caient més d'un 5 %; BNP Paribas, més d'un 4 %, i Crédit Agricole, més d'un 3,5 %.

L'augment de les forces d'ultradreta en el Parlament Europeu després de les eleccions celebrades este diumenge no ha impedit que les principals forces proeuropees vagen a sumar una majoria suficient per a reeditar si ho desitgen la 'gran coalició' que van formar en la legislatura que ara conclou.

Pendents de la Reserva Federal

Els inversors també estan pendents de la dada d'inflació estatunidenca relativa al mes de maig, que es coneixerà este dimecres en la reunió de Reserva Federal. Hi ha molta expectació en els mercats després de la primera baixada dels tipus d'interés en un 0,25 % per part del Banc Central Europeu (BCE) en l'eurozona, i s'espera que ocórrega un moviment similar a l'altre costat de l'Atlàntic. En l'àmbit empresarial espanyol també sobreïx Almirall. La farmacèutica va anunciar a primera hora d'este dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les seues sigles en anglés) ha aprovat l'extensió del tractament del seu producte klisyri (tirbanibulina), en cara o cuir cabellut amb queratosi actínica. Al mateix temps, el consell d'administració d'Iberpapel ha decidit procedir al pagament d'una prima d'emissió de 0,5 euros nets per acció el pròxim 17 de juny, ha informat este dilluns la companyia CNMV.

En l'àmbit de les matèries primeres, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, pujava un 0,30 % en l'obertura dels mercats europeus, fins als 79,86 dòlars, mentres que el Texas se situava en 75,73 dòlars, un 0,26 % més. La cotització de l'euro davant del dòlar repuntava en 1,0753 'bitllets verds', mentres que en el mercat de deute l'interés exigit al bo espanyol a 10 anys es mantenia vora el 3,437 %.

