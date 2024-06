Els veïns denuncien abandó, brutícia i plagues en la parcel·la de la paralitzada Ciutat Esportiva del Llevant

Els veïns de Natzaret han posat sobre la taula del regidor d'Urbanisme, Juan Giner, una bateria de millores per al barri, entre elles una llista amb tres parcel·les de propietat municipal susceptibles de cedir a la Generalitat per a la construcció de vivenda pública dins del denominat Pla VIU. Les parcel·les identificades pels veïns són al carrer Fernando Morais, en una parcel·la cedida en precari a la Federació de Tir a l'Arc, en el camí de la Punta de la Mar a on hi ha una altra parcel·la municipal destinada al desballestament de contenidors de residus, i al carrer Moreres 21, a on està prevista la construcció de 90 vivendes de protecció.

El regidor ha tingut ocasió de comprovar les necessitats d'este castigat barri del Marítim en la visita realitzada al barri este dimarts, en la qual els veïns li han mostrat la finca ruïnosa del carrer Francisco de Paula 5, que esta ocupada i per a la qual proposen l'enderrocament i la construcció de vivenda pública assequible. Giner s'ha compromés a requerir al Servici de Disciplina Urbanística que revise la situació de l'edifici.

Una altra de les incògnites per als veïns és el futur de la Ciutat Esportiva del Llevant UE en terrenys de titularitat portuària en la frontera amb Natzaret, que ha quedat en l'aire amb la llicència ja concedida. La construcció de la ciutat esportiva havia generat grans expectatives en el barri, que ara s'han desunflat després del descens a segona del club i els dubtes sobre la viabilitat econòmica de la nova infraestructura. Els veïns denuncien la falta de manteniment del propietari (Autoritat Portuària de València) o adjudicatari de la parcel·la (Llevant UE) de la parcel·la, a on està el que queda de Benimar, un dels balnearis que va tindre la platja de Natzaret abans de la seua desaparició per l'ampliació del port. Els veïns denuncien incendis, plagues i taponament del canal d'evacuació d'aigües, així com trencament de les tanques del recinte, accés de menors i adults a l'interior i agreujament de la deterioració de Benimar, la rehabilitació del qual era un dels compromisos del club.

Els veïns apunten a la necessitat de repensar el projecte de la ciutat esportiva davant la possible caducitat de la llicència d'obres.

Visita de Giner a Natzaret / A.V.

Desallotjaments i més vivenda

Un dels problemes del barri són les barreres arquitectòniques, per això els veïns demanen rebaixes de voreres en els encreuaments dels carrers Castell de Pop, Fontilles, el parc de Natzaret, ronda de Natzaret, Manuel Carboneras i Algemesí. En la mateixa línia, sol·liciten que els guals del carrer Major i el parc de Natzaret se substituïsquen per passos per als vianants i la pacificació del trànsit al carrer Parc de Natzaret amb la creació d'un passeig per als vianants.

La zona per als vianants del carrer Alt de la Mar requerix també millores, ja que els cotxes accedixen a l'interior de manera "indiscriminada" i dificulten l'accés de vehicles d'emergència com ara policia, bombers o ambulàncies.

Bloc Stella Maris de Natzaret, obra desconeguda de Borso di Carminati, pendent de rehabilitació / G.Caballero

El regidor ha informat els veïns de la tramitació de l'àrea funcional de Natzaret, per a l'avaluació ambiental de la qual es va sol·licitar una pròrroga. En esta línia, els veïns han demanat a l'ajuntament l'aprovació d'un pla de rehabilitació ARRU per a Natzaret com el que s'està duent a terme al Cabanyal, que ha permés la rehabilitació de centenars de vivendes. Un pla de rehabilitació que permetria reprendre el projecte de rehabilitació dels blocs Stella Maris, una de les obres desconegudes de Borso di Carminati.

Els veïns també demanen la immatriculació a favor de l'ajuntament de l'edifici l'Estacioneta (1912), situat al carrer Major i de titularitat privada, per a evitar la ruïna de l'immoble.

Una de les infraestructures més necessàries per als barris de Natzaret, el Grau i la Punta és la prolongació del túnel ferroviari de Serreria fins a l'autopista del Saler. La infraestructura permetria "reunificar" la Punta.

