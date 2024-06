Ford anuncia 1.622 acomiadaments a Almussafes amb el nou ERO

El pronòstic que el president del comité d'empresa de Ford Almussafes i líder d'UGT, Carlos Faubel, va fer en una entrevista amb este diari s'ha complit. El nou ERO a Almussafes serà el més nombrós dels viscuts fins a la data. La multinacional ha xifrat este matí en una reunió amb els sindicats l'excedent total de plantilla que hi ha hui dia a la fàbrica en 1.622 persones, un terç aproximadament del seu nombre actual. O cosa que és el mateix, que eixe és el nombre d'empleats a què es pretén donar eixida amb el nou expedient. Segons ha explicat el sindicat ugetista en un comunicat, la proposta de la firma és que 626 d'eixes eixides es facen "per baixes incentivades amb caràcter definitiu" i 996 serien "acomiadaments objectius amb preferència de recontractació en 2027", estos últims més barats per a l'empresa.

Una xifra que, això sí, no és definitiva. Perquè UGT, en el seu document, destaca que "no tornarem a la taula de negociació fins que hàgem celebrat la nostra Assemblea d'Afiliats, dissabte que ve dia 15, per la qual cosa la següent reunió es produirà el dilluns dia 17". Serà en eixe moment, afigen, quan traslladen a la direcció de la firma "per a on passaria un possible acord amb la UGT". Això sí, este dimarts la central ja va avisar que, amb este expedient, donaran "per conclosa la fase de reestructuració", un procés que s'ha estat donant en l'últim lustre i que -sense comptar les més de 1.600 noves baixes d'este ERO- ha deixat la plantilla de la històrica factoria en el seu mínim històric.

Un Kuga en producció enguany a Ford Almussafes. / Perales Iborra

"Trobar solucions"

Per part seua, la companyia ha confirmat a través d'un comunicat les xifres, destacant que "600 són estructurals, mentres que es podria negociar una solució de transició per a altres 1.000, fins que comence la producció del nou vehicle", una referència esta última al nou vehicle multienergia i global del qual es faran 300.000 unitats a l'any que ha confirmat ja la marca per a la factoria valenciana.

D'altra banda, referent a eixa possible via transitòria, Ford no especifica cap mena de direcció més enllà que està "compromés a treballar constructivament amb la representació legal dels treballadors i els governs nacional i regional per a trobar totes les oportunitats possibles per a reduir l'impacte en els empleats de Ford, les seues famílies i la comunitat local".

En esta línia, UGT insistix en el seu comunicat de hui "que cal arbitrar solucions transitòries viables i que estem segurs comptaran amb el suport de les administracions, i també hauran de comptar amb la predisposició de la direcció de Ford". Fins ara, el camí que ha vingut traçant la central -i que ha secundat el Consell- és l'impuls del mecanisme RED per part del Govern central. "No és una situació senzilla, però podria ser una de les solucions, com podrien ser també expedients temporals o altres ferramentes que hem utilitzat en el passat", va destacar Faubel a Levante-EMV. Eixe mecanisme RED, segons ha explicat Ford a este diari, és una de les opcions que es podria dialogar amb els diferents actors implicats.

A l'espera del nou cotxe

De moment, el que sí que està clar és que esta alta xifra d'eixides comunicada per la firma de l'oval busca adaptar la plantilla de la factoria a la realitat productiva que es viurà en la planta en els pròxims anys, amb només un Kuga en les línies que -malgrat haver sigut redissenyat enguany- presenta unes vendes a Europa que resulten insuficients per a sostindre una gran producció. Sense anar més lluny, segons ha explicat el sindicat minoritari en la planta, STM-Intersindical, l'ERO es fonamenta tant en l'"eliminació de la Transit" com, en l'àrea de motors, en una "reducció del 60 % de la producció del motor EcoBoost", que es produirà als Estats Units. Amb estos dos fets, el balanç d'eixides anunciat seria de 1.129 acomiadaments en l'àrea de vehicles i 433 per a la de motors, segons este sindicat.

