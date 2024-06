IVC ajorna el festival Polirítmia a tardor i deixa de comptar amb el seu creador i director

Sis edicions després, Polirítmia, el festival dedicat a la música d'arrel del Mediterrani, deixa de celebrar-se, almenys en la seua data habitual de juliol. Ni l'Institut Valencià de Cultura (IVC), encarregat de la major part de la seua programació, ni l'Ajuntament de València, que fins ara col·laborava en la seua producció, han tancat una programació per a eixe mes relacionada amb el certamen i tampoc li han encarregat al seu director, Rafel Arnal, que es pose a treballar-hi.

Així i tot, des de l'IVC asseguren que este esdeveniment -en el qual la música cantada en valencià sempre ha tingut un pes important entre les propostes arribades d'altres geografies- se celebrarà enguany a l'octubre o novembre. Fonts de la conselleria van indicar ahir que l'edició de 2024 es retarda a la tardor perquè «no s'havia programat res fins ara» i que serà el mateix equip de producció de l'IVC el que s'ocuparà de dissenyar el desenvolupament del festival.

Arnal, que a més de director del Polirítmia en totes les seues edicions va ser també el seu ideador i ha sigut l'encarregat de dissenyar la programació (almenys fins ara), va assegurar ahir a este periòdic que no ha rebut cap comunicació ni de l'Institut ni de la Regidoria de Cultura Festiva (les dos gestionades per Vox) sobre la celebració del festival ni el juliol que ve ni a la tardor ni sobre la seua continuïtat o no al capdavant d'este. «Sé que l'IVC sí que ha parlat amb altres directors de festivals, però amb mi no s'ha posat ningú en contacte», va assegurar.

La conselleria, en canvi, ho veu d'una altra forma: "ell no s'ha posat en contacte amb l'IVC", assenyalen fonts del departament.

Un festival innovador

Polirítmia va nàixer en 2018 com un «festival innovador» que conjugava un vessant lúdic i un altre de formatiu, oferint d'una banda espectacles musicals i de dansa i, de l'altra, cursos dirigits al professorat, tant a docents de Primària com a professors d'ESO, de conservatori o també per al sector professional de la música.

Polirítmia està organitzat per l'IVC -institució que s'ocupa de contractar el director del certamen i de pagar la major part dels gastos i el caixet dels artistes- i rep l'ajuda econòmica del Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) de la Generalitat, la Diputació de València, la Universitat de València i l'Institut Ramon Llull.

L'Ajuntament de València, per part seua, ha col·laborat en els últims anys amb el Polirítmia a través de la Regidoria de Cultura Festiva organitzant actes com el Cant al Ras, el Correfoc, el Sarau o les Muixerangues, i cedint la plaça de l'Ajuntament per als concerts més importants del festival.

En este sentit, en 2023 van tindre lloc diversos concerts que van omplir de públic la plaça com els de Maria del Mar Bonet, el pianista libanés Aleph Abi Saad, Marala, La Maria, Balkan Paradise Orchestra o la cantant siriana Mais Harb.

El festival Polirítmia, dedicat a les músiques i danses del Mediterrani, va tancar la seua sexta edició amb més de 17.500 espectadors en els nou dies de programació, la qual cosa representa una pujada de més de mil persones respecte a l'any anterior.

Festival consolidat

Rafel Arnal, director artístic de Polirítmia, es mostrava llavors molt satisfet de la consolidació de la cita estiuenca: “La sexta edició de Polirítmia ha afermat les xifres ascendents dels últims anys i ha sigut tot un èxit. És un festival preciós, popular i vital, que per sext any consecutiu, sense aturada per la pandèmia, ha acostat els sons i les danses de tots els racons del Mediterrani al centre de València, amb una oferta que ha combinat novetats i transgressió amb noms consolidats que reforcen la nostra tradició musical i que han tingut un impressionant acolliment de públic, tant les propostes a l'aire lliure com les del Teatre Rialto. No podem fer més que agrair al públic que s'haja sumat tan massivament a les activitats i esperem que Polirítmia puga continuar oferint la seua programació diversa, multicultural i apassionada durant moltes més edicions”.

