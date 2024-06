Nadal i Alcaraz jugaran junts a París i Badosa renuncia als JJOO

Es va confirmar la notícia més esperada en el món del tenis. Rafa Nadal i Carlos Alcaraz jugaran junts en els Jocs Olímpics de París este estiu.

Per part seua, Paula Badosa ha renunciat a competir per a intentar recuperar-se de les constants molèsties físiques que l'han llastada durant la tota temporada.

L'exnúmero un del món Rafael Nadal; l'actual número dos de l'ATP, Carlos Alcaraz; l'últim medallista olímpic del tenis espanyol, Pablo Carreño; el número 1 en el rànquing de dobles, Marcel Granollers, i Alejandro Davidovich són els cinc jugadors preseleccionats per a representar Espanya en els Jocs Olímpics de París, segons va anunciar este dimecres el seleccionador espanyol, David Ferrer, en el RCT Barcelona-1899.

Per part seua, la castellonenca Sara Sorribes, número 55 de la WTA, i la càntabra Cristina Bucsa (67) són les dos triades per a representar Espanya, tant en dobles com en individuals, en els Jocs Olímpics de París, segons va anunciar este dimecres la seleccionadora, Anabel Medina, en el RCT Barcelona-1899.

