Xàbia rescata la seua foguera "democràtica" de 1975

Nostàlgia de la bona. Les Fogueres de Xàbia, en un sospir. Molts veïns van acudir la vesprada d'ahir a la inauguració al Centre d'Arts Lambert, en ple centre històric, de l'exposició "Fogueres, 75 anys". El primer que es troben els que entren en la mostra és una reproducció de la foguera de trastos vells de 1975. El monument estava coronat per un cartell que proclamava "foguera democràtica". Les festes prenien partit. Va ser en eixe any quan va començar la transició que deixava arrere la dictadura franquista. La societat i també les festes anhelaven la democràcia i la llibertat.

Los 75 años de les Fogueres de Xàbia, en un suspiro (imágenes) / A. P. F.

La mostra repassa totes les singularitats d'estes festes de Xàbia. Recupera tots els llibres de festes, des d'aquells primers en els quals s'utilitzava una ortografia macarrònica i les festes eren de "San Chuan" fins als dels últims anys en què les fotografies de les comissions infantil i juvenil i de la quintada i el programa d'actes s'acompanyen d'articles històrics.

Caràcter popular de les festes

També hi ha espai per a la indumentària, per a repassar tots els monuments o per a evocar el caràcter popular d'estes festes. S'incidix en el fonamental paper de les penyes santjoaneres, les quintades o les comissions de festes. També hi ha un panell que incidix en la tradició de la "bronxa de gesmí", eixe adorn floral que és essència d'estes festes. Un altre acte que es destaca és el de la Nit dels Focs de Sant Joan. Eixa nit en el centre històric de Xàbia és un riu de gent. Una multitud salta els catàrtics focs.

