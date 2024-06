Brussel·les vol propostes abans de reprendre la mediació sobre el CGPJ

La Comissió Europea està disposada a reactivar la mediació per a desbloquejar la negociació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), però només si hi ha propostes concretes sobre la taula. La vicepresidenta de la Comissió, Vera Jourová, ha rebut la petició “urgent” cursada pel vicesecretari d'acció institucional i negociador del PP, Esteban González Pons, i el ministre de Justícia del Govern espanyol, Félix Bolaños, encara que de moment a Brussel·les s'imposa la prudència.

“Hem rebut ahir la petició d'una trobada per les dos parts, l'estem examinant i estem en contacte amb les dos parts”, s'ha limitat a assenyalar el portaveu de justícia, Christian Wiegand. En l'executiu comunitari, no obstant això, tenen clar que si PP i PSOE volen una nova reunió amb Jourová d'àrbitre, hauran de posar una “base” sobre la qual discutir. “Perquè la reunió siga significativa necessitem discutir sobre la base de propostes de les dos parts per a entendre de què parlem”, expliquen fonts de l'executiu comunitari que insistixen que una altra trobada més només té sentit si hi ha algun tipus de proposta sobre la qual negociar per a valorar si podria ser “efectiva” o no.

“Si la Comissió Europea rep una cosa raonable, podria convocar potser una altra reunió”, expliquen les mateixes fonts que no posen dates per a esta possible nova cita. El ministre Bolaños ha suggerit la possibilitat que fora este divendres, encara que vista la urgència i que la vicepresidenta Jourová participa a Luxemburg en un Consell de ministres de justícia, sembla poc probable el desplaçament a Madrid. La setmana que ve a Brussel·les podria ser una opció, encara que sempre que hi haja un paper sobre la taula.

Es tracta del primer contacte que Bolaños i González Pons mantenen amb la Comissió Europea des que abandonara l'arbitratge a l'abril el comissari Didier Reynders per a fer campanya per la secretaria general del Consell d'Europa. Malgrat la marxa del liberal belga de la seua tasca de mediació deu dies abans de la data prevista, la Comissió Europea es va mostrar partidària de continuar mediant en el marc del “diàleg estructurat” posat en marxa a començaments d'any. Llavors el liberal belga es va donar de termini dos mesos, però en cap de les tres reunions celebrades -ni a Brussel·les ni a Estrasburg- van aconseguir arribar a un acord. De fet, la quarta i última trobada convocada per Reynders després de la reunió a tres bandes celebrada en la capital alsaciana, i que havia de tindre lloc a Madrid a finals de març, es va acabar desconvocant.

Suscríbete para seguir leyendo