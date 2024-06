El Consell prolonga 6 mesos les ajudes als residents de l'edifici incendiat a Campanar

Els veïns afectats per l'incendi de Campanar van desdejunar este dijous amb la notícia que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, prolongarà durant sis mesos les ajudes al lloguer que estan rebent, l'ajuda psicològica i ampliaran els "impostos zero" a la compra de vivenda a propietaris i residents afectats.

Així ho va indicar el cap del Consell durant la sessió de control d'este dijous en la seua resposta al síndic socialista de les Corts, José Muñoz, a qui va retraure que la delegació de Govern -que dirigix la companya de partit de Muñoz Pilar Bernabé- "ni tan sols haja rebut" les víctimes, mentres que ell sí que ho va fer estes setmanes. "Deixen-se de colzades i atenguen les famílies de Campanar", va retraure a Muñoz.

Molts dels afectats per l'incendi es trobaven este dijous en la presentació de la campanya "Un barri model", una exposició destinada a recaptar fons per a ajudar les víctimes de la tragèdia, i en la qual 8 prestigiosos fotògrafs espanyols van col·laborar de manera altruista, retratant veïns i comerciants del barri.

Flors i peluixos en homenatge als morts en l'incendi de Campanar. / Loyola Pérez de Loyola

Nancy Khawam, presidenta d'ARDIC (Associació de Residents Damnificats per l'Incendi de Campanar, que representa els inquilins), va agrair "que el veïnat s'haja bolcat tant des del primer moment i fins i tot hui per a ajudar-nos". Rafael Pomares, director creatiu de l'agència Siberia, també del barri de Campanar, va explicar que és possible adquirir fotografies des de 3 euros i tot el recaptat estarà destinat a ajudar les víctimes.

Ajudes

L'import de les ajudes per a llogar una vivenda, que també s'amplia, serà igual al preu de l'arrendament amb un límit de 1.000 euros mensuals, que podrà incrementar-se fins als 1.500, a raó de 100 euros mensuals addicionals per cada una de les persones que residiran en la vivenda.

Estes modificacions s'afigen a les ajudes per a l'atenció immediata dels gastos de primera necessitat ocasionats per l'incendi. L'import mínim de l'ajuda ha sigut de 6.000 euros per vivenda. Esta quantia es podia incrementar fins a un màxim de 10.000 euros, a raó de 1.000 euros addicionals per cada persona resident que, a més de la titular, convivien en la vivenda. L'import global màxim de les ajudes va ser d'1.380.000 euros.

Una nova vida

L'anunci arriba una setmana després que es coneguera que l'edifici afectat per l'incendi de Campanar podrà reconstruir-se. Així ho va notificar l'Institut Tècnic de Materials i Construccions (Intemac) després d'haver elaborat un informe pericial que dona el vistiplau perquè els afectats puguen començar les labors de reconstrucció i tornar a les seues cases.

La mateixa associació de veïns va llançar la notícia a través de les seues xarxes socials, la qual va confirmar l'administradora de la finca a Levante-EMV. Intemac és l'entitat contractada per Mapfre, asseguradora de la comunitat.

Edifici de Safranar a on han allotjat els afectats per l'incendi de Campanar. / Miguel Ángel Montesinos

Reconstruir era el principal desig dels veïns, primer pels preus prohibitius de la vivenda a la ciutat de València, i segon perquè continuen pagant les hipoteques de les vivendes malgrat la tragèdia.

Segons ha explicat Julia Climent, segona tinenta d'alcalde i regidora de Recursos Tècnics i Humans de l'Ajuntament de València, encara queden 69 de les 90 famílies que es van allotjar en l'edifici de Safranar. Com expliquen diversos afectats, els lloguers pels núvols (i més en eixe barri en concret) els impedixen poder deixar les seues vivendes socials, les quals estan esperant altres persones que les tenien assignades. "De 1.200 euros no baixa un pis normal de dos habitacions, és inviable pagar això", denúncia una veïna.

Diversos veïns coincidixen que volen anar-se'n al més prompte possible, i molts han decidit comprar vivenda abans que llogar, ja que "és el més rendible", a més, segons l'anunci de Mazón, no hauran de pagar l'ITP, que suposa el 10 % del valor de la casa (en cas de ser obra nova). "Sabem que estem de pas, així que no podem fer d'estos pisos una llar ni deixar-los al nostre gust. Estem infinitament agraïts, però ara hem de trobar alguna cosa pel nostre compte i està molt difícil", lamenten.

Una fugida del gas refrigerant de la nevera del pis 86 va propiciar l'inici de l'incendi de Campanar / Levante-EMV

100 veïns

La campanya solidària arreplega les imatges de 100 veïns que han posat davant dels fotògrafs per a crear un banc d'imatges que es pot adquirir per part d'empreses. L'exposició es pot visitar a la plaça de l'església de Campanar i a partir del dia 20 estarà a l'avinguda de França de València.

Climent ha destacat "el sentiment i generositat que han mostrat els veïns des del primer moment", mentres que els inquilins s'han mostrat satisfets després de la reunió que van mantindre amb Carlos Mazón, en la qual li van demanar la mesura que es va aprovar este dijous: 6 mesos més de marge en l'edifici de Safranar.

