La justícia europea obri la porta al fet que l'Administració faça fixos els interins en frau

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) obri la porta al fet que els interins que hagen estat anys en situació eventual i en abús passen directament a fixos. Així s'ha pronunciat en una sentència emesa este dijous en la qual considera que l'actual normativa espanyola no complix amb la jurisprudència europea. Els magistrats també carreguen contra el vigent sistema d'indemnitzacions per als eventuals cessats, ja que consideren que no són suficients i avalen que els afectats reclamen judicialment majors quanties.

"La conversió d'eixos successius contractes o relacions d'ús de duració determinada en contractes o relacions d'ocupació per temps indefinit pot constituir tal mesura, sempre que eixa conversió no implique una interpretació contra legem del dret nacional", arreplega la sentència.

El TJUE s'ha pronunciat sobre una qüestió que pot afectar milers de persones a Espanya. Durant els últims dos anys les diferents administracions, tant l'estatal, com les autonòmiques i les municipals, han anat desenvolupant macroprocessos extraordinaris per a estabilitzar centenars de milers d'interins.

Tot això ve d'una norma -coneguda com a Llei Iceta- impulsada per l'executiu durant la passada legislatura, pactada amb ERC i el PNB a escala política i amb CCOO i UGT a escala social. Esta pretenia donar resposta a aquelles persones que havien estat anys com a eventuals en l'administració, ocupant la mateixa plaça i sense possibilitat d'estabilitzar-la.

La norma desplegava una passarel·la perquè aquells interins amb cinc anys com a eventuals en la mateixa plaça de manera ininterrompuda pogueren consolidar esta plaça sense la necessitat d'opositar. Açò ha permés una alta taxa de retenció en la Generalitat. Entre el personal dels departaments, més del 90 % dels interins han aconseguit estabilitzar plaça.

