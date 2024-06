L'Escola d'Adults de Burjassot obri matrícula per al curs 2024/2025

L'Escola de Formació Bàsica per a Persones Adultes de Burjassot està preparant el pròxim curs 2024/2025 i, en primer lloc, toca obrir el termini de matrícula per al curs que ve.

Per als estudiants que durant el curs 2023/2024 han estat matriculats en l'escola, el termini de matrícula telemàtica queda establit entre el 17 de juny i el 12 de juliol, els dos inclusivament, a través de la carpeta electrònica de l'Ajuntament de Burjassot. En el cas de realitzar la matrícula de manera presencial, el període és del 17 al 28 de juny en la mateixa Escola d'Adults, c/ José Carsí, 10. En este cas, és necessari sol·licitar cita prèvia telefonant al 96 363 81 11.

Per part seua, les persones que s'incorporen a l'escola per primera vegada hauran d'efectuar la matrícula del 2 al 19 de setembre, els dos inclusivament, tant de manera telemàtica com presencial.

Cursos

L'Escola de Formació Bàsica per a Persones Adultes de Burjassot oferix formació en alfabetització, neolectura i educació bàsica; graduat en ESO; valencià en nivells A1, B2 i C1; castellà per a estrangers; preparació de proves d'accés de cicles de grau superior, i preparació de proves d'accés a la universitat.

Les persones interessades a rebre més informació sobre horaris, preus i dies de desenvolupament de cada curs poden contactar amb l'escola en el telèfon 96 363 81 11 i en el correu electrònic epa@burjassot.es.

