Polèmica en les Corts pel títol d'advocat de Mazón

El nom de Ricardo Solans no és molt conegut per al gran públic més enllà de la indústria cinematogràfica, però la seua veu sí. És el responsable de doblar a Robert de Niro i este dijous ha aparegut en la sessió de control de les Corts. Cada vegada que Carlos Mazón pujava a la tribuna sonava des de la bancada socialista la famosa frase que De Niro (doblat en castellà per Solans) pronunciava en El cabo del miedo "Abogadooo", per a acompanyar l'acusació del PSPV davant el títol del cap del Consell.

Els socialistes han posat en dubte la presentació que el mateix president de la Generalitat realitza en el seu perfil de xarxes socials. En este es presenta com a "president de la Generalitat, president del PPCV, runner i advocat", malgrat que segons ha expressat el síndic dels socialistes valencians, José Muñoz, Mazón no conste com a col·legiat. "Hem esbrinat si està vosté col·legiat, no llicenciat en Dret, i el Col·legi d'Advocacia ens diu que no", ha assegurat Muñoz mostrant un paper amb la captura de pantalla de la busca de tots els lletrats col·legiats.

Davant això, Muñoz li ha donat dos opcions: "Pujar ací i acreditar que és advocat o reconéixer que no ho és, si fa una de les dos no diré res més; però, si no, elevarem un requeriment al Consell General de l'Advocacia perquè perseguisca els fets", ha indicat. "La política i la vida es construïxen sobre la veritat; estem cansats de mentides i de fraus", ha agregat.

"Ho he d'estar fent molt bé perquè vosté arribe a estes coses", ha replicat Mazón, que ha afegit que existix una "gran diferència" respecte al president de la Generalitat de l'anterior legislatura, i és que ara "és llicenciat", en referència al seu predecessor, Ximo Puig, que no va acabar la carrera de Periodisme. Mazón no ha aclarit el seu títol ni la seua menció com a advocat, i només ha assenyalat sobre este tema davant una de les seues respostes: "Li ho diu un llicenciat en Dret i jurista".

