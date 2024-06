PP i Vox esgoten el termini per a la implantació "blana" de la zona de baixes emissions

El govern de València ha consumit el termini per a tirar avant una estratègia que regule les zones de baixes emissions. El divendres 28 de juny és la data límit. Qualsevol document firmat després incomplirà el mandat de la Llei de canvi climàtic i transició energètica. I tot apunta a això, perquè les restriccions a la contaminació han d'articular-se en una ordenança municipal que, entre altres tràmits, necessita un mes d'exposició pública i el posterior estudi d'al·legacions. Qualsevol altre document d'urgència mancarà de pes legal per a avalar la zona de baixes emissions.

Les mesures de mitigació fa mesos que estan sent objecte de debat entre govern i oposició. El consistori defén que l'àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella (APR Ciutat Vella Nord) és de facto una zona de baixes emissions vigilada per càmeres. Amb esta assimilació va guanyar 18 mesos de pròrroga per a articular una verdadera ZBE, perquè la provisional incomplix nombroses exigències, com l'establiment d'objectius de qualitat acústica o el monitoratge de dades. Però més enllà de si l'esmentat perímetre complix amb el mínim exigible, l'executiu ja ha suggerit per a on pot anar el seu futur pla.

El novembre de 2023, el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, va dir sobre este tema: "Cap barri de València arriba als límits estipulats, per la qual cosa no farà falta aplicar mesures restrictives". Es referia a les dades oferides pels 11 mesuradors fixos instal·lats a la ciutat, diversos d'estos pròxims a zones verdes, desoint a canvi els mesuraments més preocupants de la UPV i deixant entreveure que València aplicarà la llei només quan se superen els llindars de contaminació. Seria una opció. "En la pràctica poden tindre declarada tota la ciutat i no fer efectiva cap mesura obviant que la ciutat té un verdader problema de contaminació", assenyala la regidora socialista María Pérez.

Hi ha una alternativa que preocupa encara més a l'oposició. A Elx, PP i Vox han pactat una zona de baixes emissions només per als carrers per als vianants del centre històric, sense restriccions ni multes als vehicles. Ni tan sols exigixen l'adhesiu ambiental. Encara que no va voler avançar si seguirà este camí, Catalá va explicar ahir que està negociant els últims detalls d'un document amb el seu soci de govern, cosa que Vox va confirmar a este periòdic sense entrar en els detalls. L'única pista sobre la postura de Badenas la va manifestar el mateix segon tinent d'alcalde dies abans de les eleccions municipals: "No implantaria les zones de baixes emissions. Em semblen artificials i una restricció al dret a la lliure circulació de persones en el territori nacional, regulat en l'article 19 de la Constitució", va dir.

En l'oposició, a més, recorden que, després del xoc entre Catalá i Pilar Bernabé –la delegada del Govern va parlar d'estar vigilant i l'alcaldessa va respondre que de València s'ocupa ella–, l'edil Jesús Carbonell va aclarir que "no hi ha un règim sancionador per a les administracions que incomplixen". Ho interpreten com un altre símptoma de la laxitud amb les restriccions, les quals, estima el PSOE, s'acabaran aplicant de manera "blana" per a salvar l'expedient. "Poden col·locar l'equipament que adjudiquem nosaltres", afig Giuseppe Grezzi, de Compromís, sobre les 274 càmeres, 52 sensors i 44 panells informatius finançats amb fons europeus, "però en la pràctica no significa res. Màrqueting per a no perdre els fons. No arriben a temps amb l'ordenança, que és complexíssima, i conceben les mesures per a la qualitat de l'aire com una falta de llibertat", tanca l'edil valencianista.

Suscríbete para seguir leyendo