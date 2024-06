Ricard Balanzà se suma al centenari d'Estellés a Benifairó de les Valls

La biblioteca municipal de Benifairó de les Valls acollirà la inauguració de l'exposició “No ser res si no s'és” de l'artista local Ricard Balanzà, a les 19.30 hores.

Esta exposició s'emmarca en els actes commemoratius del centenari del naixement del poeta valencià Vicent Andrés Estellés. Esta mostra s'inclou en el projecte cultural que fa uns mesos presentava la Regidoria de Cultura, amb un excel·lent acolliment i participació veïnal.

Espai cultural

“De la inquietud per desenvolupar un projecte que acoste la cultura i l'art a tota la ciutadania, naix la idea d'utilitzar la biblioteca com a sala d'exposicions. Este espai no sols és un lloc de lectura i d'estudi, també és un espai de reunió i de trobada a on diàriament acudixen persones de totes les edats, fet que facilita l'oportunitat de conéixer els nostres artistes i la seua obra”, informa la regidora de Cultura i Participació Ciutadana, Adela Alba.

