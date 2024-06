Estos són els 19 municipis als quals arribarà este estiu el camió de l'òpera amb les Arts Volant

L'octava edició del festival les Arts Volant començarà el pròxim 22 de juny amb la representació de La Ventafocs a Guadassuar i iniciarà des d'ací una gira que portarà esta adaptació de la divertida òpera de Pauline Viardot a altres 18 localitats i barris valencians. Així, el 23 de juny estarà a Bèlgida i després anirà a Alfara del Patriarca (29) i Olocau (30), en juny. Durant el mes de juliol, el camió de les Arts Volant pararà a Beniarjó (4), el Perelló (6), Vallada (7), Benetússer (11), Anna (14), Quartell (17), Vallanca (18) i Bugarra (21). Totes estes actuacions es fan a càrrec de la Diputació de València.

La Generalitat Valenciana, per part seua, portarà el camió-escenari a les capitals culturals, Bicorp i Monòver, el 13 i 20 de juliol, respectivament, a més d'anar a les poblacions de les comarques de Castelló: Morella (26 de juny) i Jérica (3 de juliol), i Alacant: Tibi (27 de juny) i Alcalalí (10 de juliol).

La companyia d'òpera ambulant de les Arts inclou també en el seu itinerari parades a la ciutat de València, amb sis funcions en diferents barris a càrrec de l'Ajuntament, que es programaran per a després de l'estiu.

"Hi ha altres camions, però no són este"

“Hi ha altres camions que circulen per ací portant música pels pobles, però no és el mateix”, ha assegurat este matí en la presentació de la gira el director del Palau de les Arts, Jesús Iglesias. “No és el mateix portar un camió amb un piano i uns cantants que fer una representació operística en tota regla com la de les Arts Volant”, ha afegit Iglesias.

Perquè, tal com recorda el responsable artístic de l'òpera valenciana, les obres que es representen en el camió del festival arriben als municipis i barris tal qual es van veure al Teatre Martí i Soler de les Arts quan es van estrenar. “Democratitzar l'òpera no és portar als pobles qualsevol cosa -ha afegit-. És portar qualitat, no un segon plat”.

Després de huit edicions del festival, Iglesias assegura que el projecte “està complint amb el que es buscava: acostar l'òpera a la ciutadania i a llocs que, moltes vegades, ni havien somiat que podrien tindre una representació d'este tipus”.

Un cost de 400.000 euros anuals

En la presentació també ha participat el diputat de Cultura, Francisco Teruel, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de València, José Luis Moreno, i el director general de l'auditori, Jorge Culla, que ha revelat que la realització de les Arts Volant suposa una inversió anual de 400.000 euros.

La Ventafocs que girarà este estiu pels pobles de la Comunitat Valenciana és l'adaptació al valencià de Cendrillon, de Pauline Viardot, realitzada pel director i fundador de Comediants, Joan Font. El director d'escena català, tot un expert en el teatre de carrer, després de captivar el públic amb la seua moderna i hilarant visió de La Ventafocs, introduïx ara nous elements i recursos escènics per a involucrar encara més el públic en la seua primera experiència operística.

